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Телеканал «Матч ТВ» добился продления договора на показ РПЛ
Спорт
Телеканал «Матч ТВ» добился продления договора на показ РПЛ
ФБА «Экономика сегодня»  /  Владимир Карпухин

, 5 октября. «Матч ТВ» будет транслировать матчи чемпионата России по футболу в ближайшие четыре года.

Ашот Хачатурянц, который 5 октября занял пост исполняющего обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил журналистам, что субхолдинг «Матч ТВ» останется основным вещателем игр турнира.

«Тендера не будет. Конкурс как таковой не был объявлен. Решение о проведении было объявлено, но условия конкурса не были определены. "Матч ТВ", значительно улучшив предложение до конкурса, согласовал основные условия соглашения», — отметил врио главы РПЛ.

По неофициальным данным, за право транслировать игры турнира на протяжении четырех лет «Матч ТВ» заплатит 14,3 миллиарда рублей. Соглашение с РПЛ вступает в силу со следующего года.

Ранее Сергей Прядкин подал в отставку с поста президента РПЛ. В марте спортивный функционер, который занимал должность главы организации с 2007 года, был переизбран на пятилетний срок.

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