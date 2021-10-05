Депутат Луговой о вмешательстве Британии в дела РФ: Считают себя главенствующими на планете

Запад не станет осуждать многолетнее вмешательство посольства Великобритании во внутренние дела России, так как финансирование деструктивных организаций и использование двойных стандартов — обычные элементы в политике США и стран Евросоюза в отношении России. Об этом ФАН рассказали депутат Андрей Луговой и политик Александр Шерин, комментируя выложенные в интернет документы британского посольства в Москве, подтверждающие факт финансирования Лондоном оппозиционных НКО и СМИ в РФ.

Согласно вскрытой документации, за 2018-2019 годы Лондон профинансировал 35 проектов на 175 095 502 рублей. Среди получателей средств числятся иностранные агенты, в том числе пропагандисты ЛГБТ. На 2020-2021 годы в бумагах указано 20 проектных заявок на 760 миллионов рублей.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой считает, что враждебная пропаганда британцев на территориях других государств для Лондона — обычное дело.

«Англичане всегда многословны, когда сочиняют мифы о «российском вмешательстве», и абсолютно безмолвны, когда мы предъявляем им конкретные претензии и неоспоримые доказательства. Это типичная политика англосаксов, американцев и англичан, которые считают себя исключительными и главенствующими на нашей планете. События последних 30 лет, которые мы могли лицезреть, говорят о том, что их «исключительность» — это самая обычная наглость «элит», которые возомнили, что имеют право диктовать суверенным странам и народам, как тем жить», — заявил депутат.

Луговой предположил, что никаких ответов от дипломатического корпуса Великобритании, несмотря на призыв официального представителя МИД России Марии Захаровой, Россия не получит. Собеседник ФАН напомнил, что наша страна не получила от Великобритании ответы на многие другие вопросы после того, как официальный Лондон бездоказательно обвинил Москву во вмешательстве в дела Соединенного Королевства, придумав истории с Литвиненко, Скрипалями и прочие провокационные вбросы.

Российский политик и общественный деятель Александр Шерин обратил внимание, что вместо адекватной реакции Запада на вскрывшуюся неприглядную правду о деятельности британского диппредставительства на территории России мы получили напоминание о том, что «не выполнили рекомендации комиссии Совета Европы по ЛГБТ».

«Понятно, что никаких резолюций заседания ПАСЕ или Европарламента, осуждающих действия Лондона, призывающих не вмешиваться во внутренние дела России, нам ждать не стоит. Под мнимой защитой секс-меньшинств Запад пытается растлить наших детей, развратить народ и подорвать устои нашего государства, чтобы ослабить и расчленить страну. У нас есть свои ценности, они традиционны, и мы не позволим никому их разрушать!» — заявил общественник.

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Шерин напомнил, что основополагающие факторы для сохранения единства нации и суверенитета страны — бережное отношение к семье, духовность, вера, культура и знание истории своего народа. Он высказал мнение, что дипломаты западных держав и иностранные агенты могут «пилить» свой бюджет, но наша Конституция и уголовный кодекс защитят российское общество от подобных происков.

«У США прекрасные отношения с Саудовской Аравией, а в этой стране за мужеложство предусмотрена смертная казнь. И Запад почему-то не финансирует продвижение своих «свобод» среди саудитов. Поэтому господа, пытающиеся стимулировать в России деструктивные процессы, могут отправляться в то самое место, которое считают для себя ценным. Мы должны показывать в наших кинотеатрах вместо фильмов про жизнь Элтона Джона и Фредди Меркьюри ленты, которые будут делать наших мальчиков настоящими мужчинами, защитниками Отечества, а девочек — верными женами и заботливыми матерями», — подчеркнул политик.

Собеседник ФАН считает, что Минкульт России должен финансировать создание спектаклей и кинофильмов, воспевающих наших настоящих героев и утверждающих правильные ценности, а не спонсировать эксперименты «либеральной творческой интеллигенции». Шерин предложил российским кинематографистам снять исторический сериал про святого благоверного князя Александра Невского, чья жизнь является прекрасным примером героического служения стране и народу.

Ранее ФАН рассказал, от каких событий должно отвлечь мировую общественность «Досье Пандоры».