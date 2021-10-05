Космонавт Шкаплеров назвал хорошим самочувствие улетевших на МКС Пересильд и Шипенко

Москва, 5 октября. Отправившиеся на МКС актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко хорошо себя чувствуют, сообщил командир «киноэкипажа» Антон Шкаплеров.

Кинематографисты улетели с Байконура в 11:55 по московскому времени. Они прибыли на МКС через три часа и 17 минут после старта космического аппарата.

«Самочувствие экипажа хорошее, все работает штатно», — приводит РИА Новости слова космонавта.

Юлия Пересильд и Клим Шипенко тщательно готовились к полету на Международную космическую станцию. Перед подготовкой проверили их показатели здоровья, затем начались тренировки. Артистка сообщила, что будет использовать лайфхаки от космонавтов, чтобы сохранить привлекательную внешность на МКС.

Пересильд призналась, что вопрос внешности для нее весьма больной. Кадры с МКС свидетельствуют, что внешность людей на станции меняется. Актриса намерена бороться за красоту и собирается использовать все способы, чтобы сохранить внешность.