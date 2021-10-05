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Донбасс сегодня: солдат ВСУ кормят просроченной едой под агитацию за НАТО
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Донбасс сегодня: солдат ВСУ кормят просроченной едой под агитацию за НАТО
Весь мир
Донбасс сегодня: солдат ВСУ кормят просроченной едой под агитацию за НАТО
Федеральное агентство новостей  / 

Донбасс, 5 октября. Украинские силовики ведут обстрелы республик из противотанковых гранатометов. Морально-психологическое состояние солдат ВСУ падает. Военные психологи убеждают солдат и офицеров армии Киева в правильности курса в НАТО. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В оборонном ведомстве Донецкой Народной Республики сообщают о двух обстрелах киевскими силовиками населенных пунктов за минувшие сутки. Под огнем были Саханка и Ленинское на мариупольском направлении обороны. Обстрелы велись из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В Луганской Народной Республике украинские силовики обстреляли Голубовское из противотанковых гранатометов. Повреждений инфраструктуры и жертв среди мирного населения не зафиксировано.

Морально-психологическое состояние солдат ВСУ падает

Военнослужащие «сильнейшей армии континента» все чаще задумываются о целесообразности дальнейшей защиты интересов правящего режима, следует из сообщения Народной милиции ДНР. Энтузиазма не прибавляют и отсутствие элементарных условий несения службы, и вещевое и продовольственное обеспечение.

По информации дончан, в 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ личный состав и вовсе кормят просроченными продуктами питания, а о соблюдении в пищеблоках элементарных санитарных норм и говорить не приходится. На жалобы бойцов командование рекомендует закупать продукты за свой счет или обращаться к волонтерам. А последние, как известно, выменивают «гуманитарную помощь» на оружие и боеприпасы.

Еще одной проблемой в ВСУ являются постоянные задержки и переносы сроков ротации бригад, в связи с чем личный состав находится в зоне Операции объединенных сил порой в два раза дольше положенных и обусловленных в контрактах сроков. Это становится причиной повального пьянства и наркомании в передовых частях, сообщают в Донецке, и, как следствие, растет количество преступлений бойцов против мирного населения.

Бойцов ВСУ убеждают в правильности курса в НАТО

Чтобы хоть как-то держать уровень морально-психологического состояния солдат ВСУ, Генеральный штаб направил в передовые части группу военных психологов, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. Специалисты должны популярно объяснить «освободителям», что армия Украины — достойна представлять страну в Североатлантическом альянсе, а сам путь страны в НАТО — верен и перспективен.

Кроме того, военные психологи пытаются убедить личный состав ВСУ в том, что «светлое будущее», обещанное еще экс-президентом Петром Порошенко, не за горами, а будничные проблемы бойцов в виде голода, холода и задержек выплат денежного содержания — сущие пустяки в сравнении с интересами государства. По информации Народной милиции ЛНР, данная психологическая обработка желаемого результата не приносит, и военнослужащие украинской армии не верят в обещания пропагандистов. Многие после прослушанных лекций еще больше утверждаются в решении разорвать контракт с армией.

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