Мавритания готова стать посредником в дипломатическом конфликте Алжира и Марокко

Нуакшот, 5 октября. Мавритания готова сыграть роль посредника между Алжиром и Марокко. Об этом президент страны Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани сообщил в интервью французскому изданию L'Opinion.

Политик сказал, что это возможно в том случае, если два конфликтующих государства обратятся за «помощью» к руководству. По его словам, Нуакшот отвергает дальнейшую эскалацию в регионе и призывает к урегулированию напряженности.

«Эта ситуация окажет негативное влияние на интеграцию Магриба, которая уже страдает из-за дипломатического кризиса», — заявил Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани.

Глава Мавритании подтвердил, что страна сохраняет нейтралитет в вопросе Западной Сахары и поддерживает хорошие отношения как с Рабатом, так и с Алжиром.

Федеральное агентство новостей /

В конце августа министр иностранных дел АНДР Рамтан Ламамра объявил о разрыве дипломатических отношений с западным соседом. Причиной принятия решения указали «враждебные действия» со стороны Марокко.

Страны на протяжении десятилетий конфликтуют из-за проблемы Западной Сахары. Алжир поддерживает Фронт ПОЛИСАРИО, который борется за независимость территории от королевства.

В сентябре Ламамра назвал необратимым решение о прекращении связей с Рабатом. Он отказался обсуждать проблему с арабскими коллегами.

Две недели назад Алжир закрыл свое воздушное пространство для марокканской гражданской и военной авиации. Принятие мер объяснили продолжающимися провокациями со стороны руководства соседнего государства.