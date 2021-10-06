Барецкий рассказал о своем перевоплощении для роли дракона в приквеле «Игры престолов»

Иногда при подготовке к той или иной роли в кино требуется кардинально изменить свои привычки и стиль жизни. Об этом в интервью ФАН заявил писатель и режиссер Стас Барецкий.

В Сети появился первый тизер-трейлер сериала «Дом дракона» — долгожданного приквела «Игры престолов». Его действие разворачивается за пару сотен лет до событий оригинального проекта и повествует о династическом конфликте между двумя ветвями правящего дома Таргариенов. Литературной основой сценария станет первый том книги Джорджа Мартина «Пламя и кровь», где описываемые события названы «танцем драконов».

Как стало известно позднее, создатели сериала уделили большое внимание графической проработке драконов — боевых и ездовых питомцев династии Таргариенов, большинство из которых, согласно ЛОРу вселенной Мартина, погибли как раз при описываемых в грядущем проекте событиях.

«Для большего реализма при анимации драконов было решено использовать технологию «захвата движения» (Motion Capture), которая, учитывая габариты гигантских животных, требовала не совсем обычных актеров. Так я и получил эту роль — дракона, на котором летал принц Эйгон Таргариен, — рассказал Барецкий. — Создателям сериала требовались особенно широкие люди для того, чтобы установить на них все эти конструкции, имитирующие части тела дракона, на должном удалении друг от друга. Но даже среди особенно толстых голливудских актеров шоураннеры не смогли найти никого подходящего, и вот тогда-то у них на горизонте появился я».

Режиссер заявил, что изначально сам вышел на продюсеров «Игры престолов» с просьбой профинансировать его грядущий фильм «Брат-3», сценарий которого основан на одноименной и уже изданной книге.

«Однако, по всей видимости, я сам заинтересовал их куда больше, чем мой проект, — обескураженно заметил писатель. — Но, в общем-то, все не так уж и плохо, а полученных денег мне как раз хватит на съемки собственного шедевра».

/ Кадр из сериала «Игра престолов»

Собеседник ФАН заявил, что для роли дракона от него потребовали сесть на диету.

«Я весил 170 килограммов при росте 170 сантиметров, — заметил Барецкий. — Однако создателям сериала этого оказалось недостаточно. Я целыми днями ел самые жирные гамбургеры, картошку-фри и сосиски, запивая все это морсом с экстремальным содержанием сахара — от меня ждали достижения весового показателя в 230 килограммов. Не знаю, смогу ли я после этого вновь постройнеть, но дракон точно получился внушительный».

Писатель рассказал, что ему доверили имитацию не только движений, но и звуков, которые боевые ящеры Таргариенов будут воспроизводить на экране.

«Всему виной популярность на Западе моей песни «Кризис», где вместо припева я на протяжении 30 секунд издаю утробные рычащие звуки, — поделился сведениями режиссер. — Шоураннеры попросили меня повторить эти строки и заявили, что именно так и должны звучать их звери».

Собеседник ФАН заявил, что в дело был пущен даже его любимый малиновый пиджак.

«Продюсеры особо настояли, чтобы я снимался именно в нем, — сообщил Барецкий. — Дескать, цветовая гамма идеально подходит к расцветке дракона, которого я играю».

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