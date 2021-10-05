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Алла Пугачева вместе с российскими звездами обратилась к улетевшему в космос «киноэкипажу»

  /   Обновлено: 05 октября 2021 16:26
Шоу-бизнес
Алла Пугачева вместе с российскими звездами обратилась к улетевшему в космос «киноэкипажу»
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Москва, 5 октября. Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева обратилась к членам 66-й экспедиции на МКС. К народной артистке СССР в пожеланиях присоединились звездные коллеги.

В состав экспедиции вошли известный режиссер Клип Шипенко, звезда фильма «Битва за Севастополь» Юлия Пересильд и космонавт-испытатель Роскосмоса Антон Шкаплеров. Корабль с «киноэкипажем» стартовал 5 октября в 11:55 по московскому времени с космодрома Байконур.

Кинематографисты отправились в необычное путешествие ради уникальных игровых кадров для фильма «Вызов». Картина станет первой лентой, снятой не в условиях декораций на студии, а непосредственно в космосе.

Многие российские звезды с восторгом восприняли полет коллег на МКС. В их числе оказалась и Пугачева. Она опубликовала в честь исторического события свою архивную фотографию с Байконура.

«Счастливого пути!» — лаконично пожелала звезда.

Кроме Примадонны, посты в поддержку российских кинодеятелей опубликовали многие актеры театра и кино, в том числе Сергей Безруков, Евгений Миронов, Юлия Снигирь. Также свой пост написала участница Евровидения-2021 певица Манижа, которая вновь подчеркнула силу россиянок.

«Пришло время переписать фразу «Встала и пошла» на «Встала и пошла, и… полетела в космос». Я же говорила, что русская женщина может все. Юля, горжусь тобой и жду тебя на планете Земля», — отметила автор и исполнитель хита Russian Woman.

Ранее в Сети появились первые снимки со стартовавшей «киноэкспедиции». Фотографиями поделился российский космонавт Олег Новицкий в своем Twitter-аккаунте.

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Все новости / Шоу-бизнес / Алла Пугачева вместе с российскими звездами обратилась к улетевшему в космос «киноэкипажу»
пугачева пересильд шипенко киноэкипаж
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