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В Донбассе против Саакашвили возбуждено уголовное дело
Весь мир
В Донбассе против Саакашвили возбуждено уголовное дело
Global Look Press  /  Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com

Луганск, 5 октября. В отношении бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики возбудила уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как указывается на сайте Генпрокуратуры ЛНР, грузино-украинский политик является подозреваемым в участии в событиях в Киеве конца 2013-го — начала 2014 года. Тогда по приглашению Саакашвили на Украину из Грузии прибыла группа боевиков. В конце февраля 2014-го эти снайперы открыли стрельбу по протестующим на Майдане Независимости в Киеве. Тогда вследствие открытия огня по противоборствующим сторонам 20 февраля 2014 года были убиты 13 сотрудников украинских силовых структур и 78 гражданских лиц, напомнили в Генеральной прокуратуре ЛНР.

Напомним, что 1 октября 2021 года стало известно, что Михаил Саакашвили покинул Украину и оказался на территории Грузии. В тот же день его задержали и доставили в Руставскую тюрьму, расположенную под Тбилиси.

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донбасс саакашвили грузия экс-президент
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