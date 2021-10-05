В Донбассе против Саакашвили возбуждено уголовное дело

Луганск, 5 октября. В отношении бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики возбудила уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как указывается на сайте Генпрокуратуры ЛНР, грузино-украинский политик является подозреваемым в участии в событиях в Киеве конца 2013-го — начала 2014 года. Тогда по приглашению Саакашвили на Украину из Грузии прибыла группа боевиков. В конце февраля 2014-го эти снайперы открыли стрельбу по протестующим на Майдане Независимости в Киеве. Тогда вследствие открытия огня по противоборствующим сторонам 20 февраля 2014 года были убиты 13 сотрудников украинских силовых структур и 78 гражданских лиц, напомнили в Генеральной прокуратуре ЛНР.

Напомним, что 1 октября 2021 года стало известно, что Михаил Саакашвили покинул Украину и оказался на территории Грузии. В тот же день его задержали и доставили в Руставскую тюрьму, расположенную под Тбилиси.