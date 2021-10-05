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Тяжелобольной Гузеевой ввели новейший препарат для остановки поражения легких
Общество
Тяжелобольной Гузеевой ввели новейший препарат для остановки поражения легких
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 октября. Актриса Лариса Гузеева, которая борется с коронавирусом, стала чувствовать себя хуже. Врачи ввели ей новейший препарат, который позволит остановить поражение легких.

Звезде театра и кино назначили новую процедуру и сделали биологически активную терапию, которая используется для снижения иммунного ответа организма на инфекцию. Стоимость одной ампулы препарата стоит около 50 тысяч рублей. Это лекарство обычно вводят тяжелобольным пациентам.

Врачи, которые наблюдают Гузееву, увидели отрицательную динамику в лечении. Как сообщил источник kp.ru в здравоохранении, у Гузеевой при последнем КТ обнаружили 7% поражения легких, при этом при госпитализации органы были чистыми.

В конце сентября звезда фильма «Жестокий романс» подтвердила, что у нее выявили коронавирус нового типа. Она находится в больнице и борется с коварной болезнью. Как сообщил источник из окружения знаменитости, с каждым днем актрисе становится все хуже и хуже.

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здоровье гузеева коронавирус
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