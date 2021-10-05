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Любовница Саакашвили Ясько навестила возлюбленного в грузинской тюрьме
Политика
Любовница Саакашвили Ясько навестила возлюбленного в грузинской тюрьме
instagram.com  /  Елизавета Ясько

Рустави, 5 октября. Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько посетила тюрьму, где находится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Недавно она публично объявила о любовной связи с политиком.

Накануне Ясько рассказывала о планах посетить государство, где под арестом находится ее возлюбленный. Любовница Саакашвили навестила его в тюрьме города Рустави, сообщили местные СМИ. Депутат Рады не стала комментировать свою поездку.

«Лиза Ясько не стала давать комментарии представителям СМИ перед встречей с экс-президентом в камере», — подчеркнули журналисты.

Ранее на парламентария обрушился шквал критики в Facebook после заявления об отношениях с экс-президентом Грузии. Пользователи поинтересовались у девушки Саакашвили, развелся ли политик с женой Сандрой Руфолс. Супруга бывшего главы государства является гражданкой Нидерландов, у них двое детей.

Тбилиси не намерен экстрадировать политика на Украину, сообщала вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани. Она не увидела правовой целесообразности этого шага, передает Национальная служба новостей.

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Все новости / Политика / Любовница Саакашвили Ясько навестила возлюбленного в грузинской тюрьме
украина саакашвили грузия ясько
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