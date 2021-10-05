Елизавета Боярская появилась на прогулке в обрезанной по последней моде куртке

Москва, 5 октября. Актрисе Елизавете Боярской — 35 лет. Она востребована и знаменита, но в обычной жизни носит обычные повседневные образы и не старается выделяться. При этом ее одежда не лишена очарования: в ней также соблюдены и все трендовые тенденции.

На своей странице в Instagram актриса выложила фотографию с прогулки. Для нее она выбрала аутфит из джинсов и розовой футболки. Сверху артистка надела куртку-варенку, а в качестве аксессуара она подобрала сумочку в оттенке фуксии.

Ранее историк моды Александр Васильев назвал этот оттенок цветом шокинга, подчеркивая, что он сейчас в тренде.

По мнению эксперта, вещи в данном тоне всегда привлекают внимание. Согласно исследованиям, российские женщины очень любят этот оттенок.

Стоит отметить, что в новом сезоне актуальны элементы хендмейда: когда края изделия намеренно порваны, обрезаны или специально не обработаны.

Такие вещи можно как купить в магазине, так и создать самостоятельно. Известный модельер Александр Рогов, например, недавно рассказывал в эфире своего Youtube-шоу Rogov Live, что предпочитает обрезать джинсы сам. Из джоггеров он и вовсе изготавливает шорты, концы которых не обрабатывает.

Елизавета Боярская — дочь главного Д'Артаньяна страны, актера Михаила Боярского. В 2009 году она вышла замуж за актера Максима Матвеева. В браке у звезд родились двое сыновей — Андрей и Григорий.

Ранее Елизавета Боярская признавалась, что жизнь с ее супругом, актером Максимом Матвеевым, обернулась для нее сильнейшим стрессом.