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Режиссер Клим Шипенко стал самым высоким побывавшим в космосе россиянином

  /   Обновлено: 05 октября 2021 16:11
Общество
Режиссер Клим Шипенко стал самым высоким побывавшим в космосе россиянином
roscosmos.ru  /  ЦПК / Роскосмос

Москва, 5 октября. Российский кинорежиссер Клим Шипенко признан самым высоким россиянином, которому когда-либо удалось побывать в космосе. Рост кинематографиста составляет 1 метр 89 сантиметров.

Автор популярного фильма «Салют-7» отправился на Международную космическую станцию с космодрома Байконур. Вместе с ним в космос полетела популярная актриса Юлия Пересильд. Вместе они будут работать над фильмом «Вызов», который станет первым в своем роде. Лента будет иметь историческое значение, поскольку в ней игровые кадры будут сняты на реальном корабле. Руководит экспедицией космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров.

Отмечается, что Шипенко побил рекорд, который до него установил Валерий Корзун — 185 сантиметров. Согласно общим правилам, к полету на корабле допускаются люди с ростом до 190 сантиметров. Рекордсменом среди летавших «Союзами» до запуска «киноэкипажа» считался итальянский астронавт Паоло Несполи. Космонавт с ростом 188 сантиметров дважды отправлялся в полет в 2010 и в 2017 годах.

Космический корабль «Союз МС-19» стартовал с Байконура в 11:55 по московскому времени 5 октября. К непосредственной киноработе профессионалы приступят сразу же после отделения корабля от ракеты-носителя. Фильм расскажет историю врача, которая ради спасения человека полетит на орбиту.

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мкс киноэкипаж cоюз мс-19
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