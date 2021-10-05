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Американцы начали угрожать учителям из-за обязательных масок в школах
Весь мир
Американцы начали угрожать учителям из-за обязательных масок в школах
Global Look Press  /  Paul Hennessy / Keystone Press Agency

Вашингтон, 5 октября. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд сообщил, что Министерство юстиции США займется расследованием случаев угроз, которые поступают в адрес администраций многих учебных заведений из-за соблюдения масочного режима.

Такое заявление Генеральный прокурор озвучил после того, как к президенту Джо Байдену обратились члены Национальной ассоциации школьных советов, которые сообщили о многочисленных угрозах, которые поступают членам школьных советов, учителям и сотрудникам образовательных учреждений. В обращении указывается, что угрозы вызваны требованием использования в школах масок, а также другими пунктами школьной политики.

«Учителя называют разгневанных родителей террористами: школьные чиновники умоляют Байдена направить ФБР, чтобы защитить их от «экстремистских» родителей, разгневанных из-за обязательной вакцинации и ношения масок, и говорят, что это следует рассматривать как «внутренний терроризм»», — пишет одна из пользователей Twitter.

В обращении задокументировано более 20 случаев угроз, которые были зафиксированы в Калифорнии, Флориде, Джорджии, Нью-Джерси, Огайо и других штатах. В нем упоминается нападение жителя Иллинойса на школьного чиновника, которое произошло во время заседания школьного совета. В Мичигане заседание было сорвано, после того, как один из присутствующих выполнил нацистское приветствие в знак протеста против ношения масок.

«Мы придем за вами. Вы заставляете их носить маски — безо всякой причины, кроме контроля. И за это вы дорого заплатите», — говорится в письме, полученном членом школьного совета в Огайо.

В связи с этими случаями Минюст принял меморандум, в котором говорится о недопустимости угроз в адрес работников образования.

«В последние месяцы произошел тревожный всплеск преследований, запугиваний и угроз насилия в отношении школьных администраторов, членов школьных советов, учителей и персонала, которые участвуют в жизненно важной работе по управлению государственными школами нашей страны», — говорится в меморандуме.

Генеральный прокурор поручил ФБР в сотрудничестве с Министерством юстиции, а также представителями местных властей в 30-дневный срок выработать стратегию по предотвращению угроз, связанных с работой всех 14 тыс. школьных округов страны.

Чип Славен, временный исполнительный директор Национальной ассоциации школьных советов, высоко оценил оперативные действия Министерства юстиции и указал на пагубное влияние угроз насилия и запугивания на систему образования.

 

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