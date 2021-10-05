Американцы начали угрожать учителям из-за обязательных масок в школах

Вашингтон, 5 октября. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд сообщил, что Министерство юстиции США займется расследованием случаев угроз, которые поступают в адрес администраций многих учебных заведений из-за соблюдения масочного режима.

Такое заявление Генеральный прокурор озвучил после того, как к президенту Джо Байдену обратились члены Национальной ассоциации школьных советов, которые сообщили о многочисленных угрозах, которые поступают членам школьных советов, учителям и сотрудникам образовательных учреждений. В обращении указывается, что угрозы вызваны требованием использования в школах масок, а также другими пунктами школьной политики.

«Учителя называют разгневанных родителей террористами: школьные чиновники умоляют Байдена направить ФБР, чтобы защитить их от «экстремистских» родителей, разгневанных из-за обязательной вакцинации и ношения масок, и говорят, что это следует рассматривать как «внутренний терроризм»», — пишет одна из пользователей Twitter.

Teachers call angry parents terrorists: School officials beg Biden to send in the FBI to protect them from 'extremist' parents angry over vaccine and mask mandates and say it should be treated as 'domestic terrorism' https://t.co/8fbrWr8TcP — Marina Medvin ???????? (@MarinaMedvin) October 1, 2021

В обращении задокументировано более 20 случаев угроз, которые были зафиксированы в Калифорнии, Флориде, Джорджии, Нью-Джерси, Огайо и других штатах. В нем упоминается нападение жителя Иллинойса на школьного чиновника, которое произошло во время заседания школьного совета. В Мичигане заседание было сорвано, после того, как один из присутствующих выполнил нацистское приветствие в знак протеста против ношения масок.

«Мы придем за вами. Вы заставляете их носить маски — безо всякой причины, кроме контроля. И за это вы дорого заплатите», — говорится в письме, полученном членом школьного совета в Огайо.

В связи с этими случаями Минюст принял меморандум, в котором говорится о недопустимости угроз в адрес работников образования.

Attorney General Merrick Garland ordered the FBI to meet with U.S. Attorneys around the country to open up lines of communication about threats against school administrators, board members, teachers and staff. pic.twitter.com/2gIMKnQfO4 — Ryan J. Reilly (@ryanjreilly) October 4, 2021

«В последние месяцы произошел тревожный всплеск преследований, запугиваний и угроз насилия в отношении школьных администраторов, членов школьных советов, учителей и персонала, которые участвуют в жизненно важной работе по управлению государственными школами нашей страны», — говорится в меморандуме.

Генеральный прокурор поручил ФБР в сотрудничестве с Министерством юстиции, а также представителями местных властей в 30-дневный срок выработать стратегию по предотвращению угроз, связанных с работой всех 14 тыс. школьных округов страны.

Чип Славен, временный исполнительный директор Национальной ассоциации школьных советов, высоко оценил оперативные действия Министерства юстиции и указал на пагубное влияние угроз насилия и запугивания на систему образования.