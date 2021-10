Американцы начали угрожать учителям из-за обязательных масок в школах

Вашингтон, 5 октября. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд сообщил, что Министерство юстиции США займется расследованием случаев угроз, которые поступают в адрес администраций многих учебных заведений из-за соблюдения масочного режима.

Такое заявление Генеральный прокурор озвучил после того, как к президенту Джо Байдену обратились члены Национальной ассоциации школьных советов, которые сообщили о многочисленных угрозах, которые поступают членам школьных советов, учителям и сотрудникам образовательных учреждений. В обращении указывается, что угрозы вызваны требованием использования в школах масок, а также другими пунктами школьной политики.

Teachers call angry parents terrorists: School officials beg Biden to send in the FBI to protect them from 'extremist' parents angry over vaccine and mask mandates and say it should be treated as 'domestic terrorism' https://t.co/8fbrWr8TcP