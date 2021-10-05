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Глава Роскосмоса: «Союз МС-19» перешел на ручной режим стыковки из-за сбоя в системе

  /   Обновлено: 05 октября 2021 16:10
Наука
Глава Роскосмоса: «Союз МС-19» перешел на ручной режим стыковки из-за сбоя в системе
Пресс-служба Роскосмоса  /  Космонавт Олег Новицкий

Москва, 5 октября. Причиной перехода космического корабля «Союз МС-19» на ручной режим стыковки стал сбой в системе. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он также отметил, что в корпорации приняли решение не рисковать. В связи с этим космонавт Антон Шкаплеров получил распоряжение осуществить стыковку с Международной космической станцией в ручном режиме. На борту корабля также находятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, пишет РИА Новости.

По данным Роскосмоса, открытие переходных люков произойдет около 17:05 по московскому времени. К тому моменту экипаж проверит герметичность стыковки и обеспечит равное давление между кораблем и станцией.

Ранее сообщалось, что в NASA назвали безупречным запуск к МКС пилотируемого корабля «Союз МС-19». Запуск ракеты состоялся 5 октября в 11:55 по московскому времени на космодроме Байконур.

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