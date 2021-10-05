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Голикова порекомендовала ежемесячно проводить розыгрыши среди привитых
Общество
Голикова порекомендовала ежемесячно проводить розыгрыши среди привитых
pxhere.com

Москва, 5 октября. Лотереи среди жителей России, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, следует проводить каждый месяц до конца текущего года.

Такое мнение выразила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Проведение розыгрышей позволит популяризировать прививочную кампанию среди россиян. Вакцинация необходима, чтобы в стране сформировался коллективный иммунитет к инфекции.

Проведение розыгрышей для граждан России, которые привились от коронавируса, ранее оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По мнению представителя Кремля, для увеличения темпов вакцинации подходят любые меры, которые региональные власти проводят среди россиян.

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голикова вакцинация лотерея
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