Голикова порекомендовала ежемесячно проводить розыгрыши среди привитых

Москва, 5 октября. Лотереи среди жителей России, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, следует проводить каждый месяц до конца текущего года.

Такое мнение выразила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Проведение розыгрышей позволит популяризировать прививочную кампанию среди россиян. Вакцинация необходима, чтобы в стране сформировался коллективный иммунитет к инфекции.

Проведение розыгрышей для граждан России, которые привились от коронавируса, ранее оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По мнению представителя Кремля, для увеличения темпов вакцинации подходят любые меры, которые региональные власти проводят среди россиян.