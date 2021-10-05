Рогозин заявил об отсутствии неисправностей на корабле «Союз МС-19»

Москва, 5 октября. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что переход на ручное управление потребовался командиру «Союза МС-19» из-за сбоя в системе стыковки «Курс» на МКС.

Ранее стало известно, что корабль не смог состыковаться с Международной космической станцией (МКС) в автоматическом режиме, поэтому ЦУП приказал командиру Антону Шкаплерову перейти на ручное управление. По словам Рогозина, никаких неисправностей на корабле нет.

«По первой информации речь идет о некотором сбое пассивной системы стыковки «Курс» на самой станции. Корабль в полной исправности», — сообщил Рогозин.

Запуск корабля с первым в истории «киноэкипажем» состоялся 5 октября на космодроме Байконур. Он доставил на МКС режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд. Они займутся съемками первого в истории художественного фильма в космосе.