Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 октября 17:09
17:07
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин призвал не втягивать его в скандалы после смерти жены
17:01
Происшествия
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Гатчине
17:00
Спорт
Телеканал «Матч ТВ» добился продления договора на показ РПЛ
16:58
Армия
НАТО провела в Черном море совместные учения с береговой охраной Грузии
16:56
Общество
Полицейские Екатеринбурга отыскали в лесу заблудившегося грибника
16:55
Общество
Скончался режиссер культового фильма «Бумбараш» Николай Рашеев
16:52
Технологии
Рогозин анонсировал третий испытательный пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5»
16:51
Экономика
Регионы РФ получат 1 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов
16:51
Общество
Путин поручил убрать все открытые свалки в черте российских городов как можно скорее
16:51
Весь мир
Донбасс сегодня: солдат ВСУ кормят просроченной едой под агитацию за НАТО
Все новости

Рогозин заявил об отсутствии неисправностей на корабле «Союз МС-19»
Технологии
Рогозин заявил об отсутствии неисправностей на корабле «Союз МС-19»
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 5 октября. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что переход на ручное управление потребовался командиру «Союза МС-19» из-за сбоя в системе стыковки «Курс» на МКС.

Ранее стало известно, что корабль не смог состыковаться с Международной космической станцией (МКС) в автоматическом режиме, поэтому ЦУП приказал командиру Антону Шкаплерову перейти на ручное управление. По словам Рогозина, никаких неисправностей на корабле нет.

«По первой информации речь идет о некотором сбое пассивной системы стыковки «Курс» на самой станции. Корабль в полной исправности», — сообщил Рогозин.

Запуск корабля с первым в истории «киноэкипажем» состоялся 5 октября на космодроме Байконур. Он доставил на МКС режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд. Они займутся съемками первого в истории художественного фильма в космосе.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Рогозин заявил об отсутствии неисправностей на корабле «Союз МС-19»
мкс рогозин союз стыковка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru