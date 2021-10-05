Американский журналист Кац напомнил США о поговорке Путина про тигров и обезьяну

Вашингтон, 5 октября. Президент России Владимир Путин ясно намекнул, что планам США поссорить Москву и Пекин не суждено сбыться, отметил журналист американского издания The Hill Марк Кац.

Политики из Соединенных Штатов пытаются переманить РФ на свою сторону и присоединиться к борьбе с Китаем, пишет Кац. По его словам, подобные планы Вашингтона обречены на провал, передает «ПолитРоссия».

В российско-китайских отношениях существуют некоторые разногласия, однако они вряд ли станут поводом для ссоры между двумя державами, считает журналист. Кремль в любом случае будет рассматривать США как наибольшую угрозу для РФ, чем Поднебесная, объяснил он.

Автор статьи напомнил о старой китайской пословице, с помощью которой Путин охарактеризовал действия Москвы на фоне конфликта между Вашингтоном и Пекином. Этой поговоркой президент РФ уничтожил коварные планы американцев, подчеркнул журналист.

«Есть хорошая китайская пословица, которая гласит — когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит в стороне и смотрит, чем это закончится», — заявил Путин.

Американской стороне никогда не удастся убедить Кремль сделать что-то против своей воли, сказал Кац. Поэтому Вашингтону следует смириться с тем фактом, что Россия и КНР продолжат сотрудничество, заключил обозреватель.

Ранее Путин подчеркнул, что Соединенные Штаты и их союзники оставили в Афганистане «открытый ящик Пандоры». Также он призвал сотрудничать с временными властями Кабула, несмотря на сомнения в их репрезентативности, пишет НСН.