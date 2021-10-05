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Отец нашел 17-летнюю дочь мертвой в ванной в Подмосковье
Происшествия
Отец нашел 17-летнюю дочь мертвой в ванной в Подмосковье
pxhere.com  / 

Московская область, 5 октября. Отец нашел 17-летнюю дочь мертвой в переполненной ванне. Как стало известно ФАН, на месте трагедии силовики изъяли электронные сигареты и другие вещи погибшей.

В дежурную часть полиции города Дубна 4 октября обратился 48-летний местный житель. Он сообщил стражам порядка, что нашел мертвой свою дочь. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Прибывшие медики зафиксировали смерть 17-летней девочки.

По данному факту следователями ГСУ СК России по Московской области будет проведена проверка, по результатам которой вынесут процессуальное решение.

«Мы уверены, что случившееся является трагической случайностью, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Папа ребенка официально не трудоустроен, но у него хорошие подработки. 46-летняя родительница работает мастером на производстве. Соседи о них только хорошего мнения. В тот день студентка пришла после занятий в университете и чуть позже решила принять ванну. Через некоторое время отец заподозрил что-то неладное — дочь длительное время находилась в ванной комнате и не отвечала на вопросы родителя. Ему пришлось ворваться в помещение. Там он увидел, что ребенок плавает в воде и не подает признаков жизни. Предварительная экспертиза показала, что студентка умерла от асфиксии».

Как дополнил собеседник агентства, по словам родителей, погибшая никогда не высказывала мыслей о суициде. Она была общительной девочкой, хорошо училась в университете. Силовики изъяли гаджеты пострадавшей и электронные сигареты.

Как ранее писал ФАН в Саратовской области пытаются понять загадочную причину смерти трехмесячного малыша.

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