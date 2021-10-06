Индия может открыться для международных туристов уже в октябре

ВМС Индии будут использовать атомные и дизель-электрические подлодки; Пентагон и Нью-Дели обсудили укрепление оборонного сотрудничества; необычайно сильные дожди на востоке страны привели к срывам поставок угля; за последний год индийский рынок криптовалют вырос в 6,5 раза; уже в этом месяце Индия может открыться для международных туристов. Об этих и других событиях рассказывает автор Telegram-канала «Индия сегодня».

ВМС Индии будут сочетать атомные и дизель-электрические подводные лодки

Индийские СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщают, что в будущем ВМС Индии будут использовать сочетание атомных и дизель-электрических подводных лодок. Это заявление прозвучало вскоре после того, как ВМС Австралии отменили соглашение с Францией и предпочли заказать только атомные субмарины.

«Для австралийского военно-морского флота угроза в океане больше. Для них решение отказаться от сделки с неядерными подлодками имеет смысл, в то время как нам необходимо бороться с угрозами как вблизи наших прибрежных районов, так и в открытом море. Именно поэтому ВМС Индии построят флот, который будет включать как ядерные, так и дизельные суда», — сказал представитель правительства.

Стоимость эксплуатации атомных подлодок более чем вдвое превышает расходы на дизель-электрические суда. При этом ядерные субмарины обеспечивают огромные возможности для военно-морских сил, поскольку они могут оставаться под водой в течение нескольких месяцев без необходимости выходить на поверхность через регулярные промежутки времени, как это требуется обычным лодкам для зарядки батарей.

#Indian Navy to operate mix of nuclear and conventional diesel-electric submarines: Govt



The Indian Navy will operate a mix of nuclear and conventional diesel-electric submarines in the future, as it's more economical for the nation.

https://t.co/ZvyWvH2M77 — Andreas Mountzouroulias ???????? (@andreasmoun) October 5, 2021

Министр обороны США считает «историческим» визит генерала Равата в Пентагон

Министр обороны США Ллойд Остин назвал недавнее посещение Пентагона начальником штаба обороны Индии генерала Бипина Равата историческим и сказал, что стороны в рамках встречи подтвердили свою приверженность «открытому Индо-Тихоокеанскому региону».

Рават посетил Соединенные Штаты через несколько дней после первой личной встречи премьер-министра Нарендры Моди и президента Джо Байдена в Белом доме, в ходе которой оба лидера указали на потребность расширения двустороннего оборонного сотрудничества.

«Для меня было честью встретиться с генералом Раватом во время его исторического визита в Пентагон. Мы говорили о способах повышения оперативной совместимости между вооруженными силами наших стран», — сказал Остин.

CDS Gen Bipin Rawat, Lloyd Austin discuss advancing defense partnership between India, US @AsianetNewsEN @SecDef



https://t.co/17DhrcVCni — Anish Kumar (@anishsingh21) October 2, 2021

«Остин подчеркнул готовность Соединенных Штатов поддержать переход вооруженных сил Индии к большей институциональной интеграции и оперативной объединенности. Эта историческая встреча подчеркивает непреходящую значимость крупного оборонного партнерства между США и Нью-Дели», — прокомментировал встречу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Индия, США и ряд других мировых держав регулярно обращаются к теме создания «процветающей Индо-Пацифики» на фоне усиления военных маневров Китая в этом богатом ресурсами районе. Пекин предъявляет права почти на все спорное Южно-Китайское море; при этом на его части также претендуют Тайвань, Филиппины, Бруней, Малайзия и Вьетнам.

В Индии углубляется энергетический кризис

В начале октября Индия столкнулась с двумя серьезными проблемами — резким ростом спроса на электроэнергию по мере восстановления промышленной активности после отмены ограничений, связанных с COVID-19, и спадом местной добычи угля. Страна удовлетворяет около трех четвертей своего спроса на местном уровне, но сильные дожди затопили шахты и важнейшие транспортные маршруты.

Согласно правительственным данным, в конце сентября запасы угля на индийских электростанциях упали примерно до 8,1 млн тонн , что примерно на 76% меньше, чем годом ранее. В этот же период средние спотовые цены на электроэнергию на Индийской энергетической бирже подскочили более чем на 63% до 4,4 рупии (0,06 доллара) за киловатт-час.

Угольные электростанции в конце прошлого месяца располагали запасом топлива в среднем на четыре дня. Это самый низкий показатель за последние годы по сравнению с 13 днями в начале августа. Более половины заводов находятся в состоянии готовности к отключениям.

Поскольку уголь используется для производства почти 70% электричества, спотовые тарифы на электроэнергию выросли, в то время как основные потребители, включая алюминиевые и сталелитейные заводы, испытывают проблемы с поставками.

Операторы угольных электростанций сталкиваются с дилеммой — платить большие премии на внутренних аукционах, чтобы обеспечить любые доступные поставки, или выходить на рынок морского угля, где цены взлетели до рекордно высоких величин.

«До тех пор, пока поставки полностью не стабилизируются, мы, скорее всего, увидим перебои в подаче электроэнергии в некоторых районах», — говорит Пранав Мастер, директор по консультированию по инфраструктуре в агентстве кредитных рейтингов Crisil Ltd.

Four Days Of Coal Reserves Left In India, Energy Crisis Deepens - NDTV https://t.co/KM2w8pNNTu — ParanjoyGuhaThakurta (@paranjoygt) October 5, 2021

Растущие счета за электроэнергию повлияют на темпы роста экономики Индии и уже через несколько недель скажутся на потребительских ценах. Поставки на электростанции в настоящее время сократились на 60-80 тысяч тонн в день из-за продолжительных дождей, которые залили угольные шахты, сказал Анил Кумар Джайн, министр угля Индии.

Рынок криптовалют Индии в прошлом году вырос на 641%

Компания Chainalysis выпустила отчет о распространении криптовалют в Центральной и Южной Азии, согласно которому крипторынок Индии за последний год вырос на 641%, а Пакистана — на 711%. При этом доля Индии в деятельности, осуществляемой на платформах децентрализованного финансирования (DeFi), составляет 59%, а Пакистана — 33%.

India's cryptocurrency market grew 641% over past year, says report - https://t.co/J5gif7vqcU pic.twitter.com/WQIauVWZBs — CryptoBuzz (@CryptoBuzz_Blog) October 5, 2021

«42% транзакций, отправленных с индийских адресов — это крупные институциональные переводы криптовалюты на сумму свыше 10 миллионов долларов, по сравнению с 28% для Пакистана и 29% для Вьетнама, — говорят авторы документа. — Эти цифры свидетельствуют о том, что индийские инвесторы в криптовалюту являются частью более масштабных и сложных организаций».

Несмотря на отсутствие прозрачного законодательства, в регионе наблюдается значительный рост предпринимательства, связанного с криптовалютами, и венчурных инвестиций.

К 15 октября Индия может открыться для международного туризма

По словам главы Минтуризма Индии Шрипада Наика, страна может начать принимать зарубежных путешественников уже 15 октября. Сейчас этот процесс приостановлен, поскольку регулярные международные авиарейсы запрещены в соответствии с протоколом COVID-19.

Министр подтвердил, что правительство в Нью-Дели уже направило запрос о возобновлении чартерных рейсов к определенной дате. Он сказал, что это было сделано для того, чтобы «люди могли забронировать свои билеты в Индию вместо того, чтобы ехать в другое место».

India: International tourism may open by October 15 - announcement is likely to be made by the Indian government soon.https://t.co/DtJeCUyG8G — Tiket2 | Air Traveler Club (@tiket2) October 4, 2021

Международные чартерные рейсы в значительной степени ответственны за приток иностранных туристов в индийский штат Гоа. Главный министр Гоа Прамод Савант уже передал письмо представителей туристической индустрии в Министерство внутренних дел Индии с просьбой как можно скорее разрешить авиаперевозки.

Секретные части сделки США и талибов в Дохе беспокоят Индию

После захвата власти «Талибаном»1 (запрещен в РФ) в Афганистане Нью-Дели сталкивается со сложной ситуацией в области безопасности и дипломатии. Это относится не только к легитимности нового правительства, но и к положению Пакистана по отношению к Афганистану, Китаю, а теперь и к США. Оно может оказать существенное влияние на сферу безопасности Индии.

Представители индийского истеблишмента считают, что, принимая во внимание уязвимость американской разведки в афгано-пакистанском регионе, взаимодействие между Вашингтоном и Исламабадом может возрасти. Пример тому — визит заместителя госсекретаря США Венди Шерман, которая сначала посетит Индию, а затем Пакистан. Она следует по тому же пути, что и глава ЦРУ Билл Бернс, который был в Дели и Исламабаде несколько дней назад.

Jaishankar: “…there were commitments which were made by the Taliban at Doha...The US knows that best, we were not taken into confidence on various aspects of that.”https://t.co/97XVlaffoC — Derek J. Grossman (@DerekJGrossman) October 2, 2021

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что в его ведомстве существует глубокое беспокойство по поводу секретных деталей соглашения между США и талибами — имеются в виду те приложения к соглашению в Дохе, которые не были переданы не только Нью-Дели, но и другим партнерам Штатов.

Намекая на Пакистан, министр сказал:

«Мы стали жертвами трансграничного терроризма из этого региона, <…> это во многом сформировало наше мнение о некоторых соседях Афганистана. Американцам еще предстоит выяснить, насколько Соединенные Штаты разделяют эту точку зрения и где они пойдут на тактические компромиссы».

Еще один вопрос, вызывающий озабоченность в Индии, это современное оружие, оставленное в Афганистане американскими войсками. Учитывая экономический кризис в стране, индийские аналитики опасаются, что оно может быть перепродано преступникам и террористическим группировкам, что в свою очередь приведет к хаосу в регионе.

Квартальный экспорт Индии впервые превысил отметку в 100 млрд долларов

Индия сообщила об экспорте в размере 101,89 миллиарда долларов в закончившемся в сентябре втором квартале финансового года, сообщает министерство торговли и промышленности. Это первый случай, когда квартальный индийский экспорт превысил отметку в 100 миллиардов долларов.

For the first time ever in India's history, goods exports cross $100 Bn in a quarter.



Make in India is now Making for the World.



Goods exports in April-September 2021 increase by 56.92% over last year. An unprecedented growth story creating opportunities for crores of people. pic.twitter.com/U9Ty66Fzrp — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) October 1, 2021

Согласно правительственным данным, только в сентябре экспорт составил 33,44 миллиарда долларов. В августе этот показатель достиг 33,28 миллиарда долларов. Самый высокий объем экспорта во втором квартале был зафиксирован в июле — 35,17 миллиарда долларов.

За первые шесть месяцев текущего финансового года экспорт из Индии достиг 197 миллиардов долларов. Правительство установило целевой показатель в размере 400 миллиардов долларов на финансовый год.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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