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«Локомотив» объявил о назначении Лоськова врио главного тренера
Спорт
«Локомотив» объявил о назначении Лоськова врио главного тренера
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Москва, 5 октября. Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Лоськов назначен временно исполняющим обязанности наставника «железнодорожников».

Пресс-служба столичного «Локомотива» 5 октября сообщила о расторжении контракта с сербским тренером Марко Николичем. Вместе с ним клуб покинули ассистенты Горан Басарич и Радойе Смилянич. Представители «Локомотива» поблагодарили специалистов за работу.

Временно исполняющим обязанности главного тренера стал прославленный игрок «железнодорожников» Дмитрий Лоськов, который с 2016 года входит в тренерский штаб московского клуба. После десяти туров «Локомотив» с 17 очками в активе занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Кроме того, московский «Локомотив» выступает в Лиге Европы и пока располагается на последней строчке в группе E.

Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов вспомнил о сорвавшемся переходе в московский «Спартак». Наставник мог продолжить карьеру в столичном клубе в 2016 году.

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