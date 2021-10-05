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Под Кировском задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки в СНТ «Строитель»

  /   Обновлено: 05 октября 2021 17:06
Происшествия
Под Кировском задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки в СНТ «Строитель»
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Кировск, 5 октября. Правоохранителям удалось раскрыть убийство, совершенное в условиях неочевидности в Кировском районе Ленинградской области.

Согласно данным следствия, все произошло в сентябре текущего года на территории СНТ «Строитель» Кировского района региона. Было обнаружено тело женщины 1948 года рождения с травмой головы. На место выехала следственно-оперативная группа под руководством исполняющего обязанности главы следственного отдела по городу Кировск.

В ходе расследования удалось выйти на след подозреваемого в убийстве пенсионерки. Им оказался мужчина 1977 года рождения — ее сын. Злоумышленника задержали, в ходе допроса он признал вину и заявил, что пошел на преступление на почве личных неприязненных отношений. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее во Владимире мужчина убил гостя на глазах у жены и детей.

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