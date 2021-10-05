Мишустин вспомнил, как добирался до работы на электричке

Москва, 5 октября. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вспомнил время, когда ему приходилось добираться до работы на электричке, чтобы учить детей.

Мишустин впервые рассказал, что целый год преподавал в общеобразовательном учреждении информатику. Он работал учителем в одной из небольших школ. Премьер-министр РФ поделился, что его попросили помочь, так как учить детей было некому. До работы приходилось добираться достаточно далеко, не электричке.

По словам Мишустина, он был уверен, что его преподавание продлится не более двух месяцев. Однако школьники попросили не бросать их и премьер-министр довел информатику до конца года.

Президент РФ Владимир Путин ранее объявил 2023 Годом педагога и наставника. Дата приурочена к празднованию 200-летнего юбилея дня рождения одного из основоположников российской педагогики Константина Ушинского.