Минфин заявил, что инфляция в России близка к пику

Москва, 5 октября. Инфляция в России сейчас приблизилась к наивысшему значению, заявил замминистра финансов Владимир Колычев. К концу года, вероятнее, показатель будет ниже, чем пик.

Конкретных величин представитель Минфина не назвал. Между тем, согласно прогнозу Saxo Bank, макроэкономическая ситуация в РФ остается напряженной, существуют риски стагфляции. При этом рост ВВП, по оценке Минэкономразвития, в августе составил 3,7%. Инфляция, в свою очередь, ускорила рост — до 7,26% в годовом выражении.

Эксперты министерства финансов ранее объявили о признаках перегрева продовольственного рынка. Под этим подразумевается неспособность экономики удовлетворить растущий спрос. Главной причиной возникновения перегрева стали высокие государственные расходы, отметили в ведомстве.

Глава ведомства Антон Силуанов в то же время отмечал, что на фоне других экономик мира ситуация в России выглядит очень хорошо. Экономические показатели постепенно восстанавливаются, устойчивость усилилась.