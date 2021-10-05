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Минфин заявил, что инфляция в России близка к пику

  /   Обновлено: 05 октября 2021 15:43
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Экономика
Минфин заявил, что инфляция в России близка к пику
Global Look Press  /  Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Москва, 5 октября. Инфляция в России сейчас приблизилась к наивысшему значению, заявил замминистра финансов Владимир Колычев. К концу года, вероятнее, показатель будет ниже, чем пик. 

Конкретных величин представитель Минфина не назвал. Между тем, согласно прогнозу Saxo Bank, макроэкономическая ситуация в РФ остается напряженной, существуют риски стагфляции. При этом рост ВВП, по оценке Минэкономразвития, в августе составил 3,7%. Инфляция, в свою очередь, ускорила рост — до 7,26% в годовом выражении.

Эксперты министерства финансов ранее объявили о признаках перегрева продовольственного рынка. Под этим подразумевается неспособность экономики удовлетворить растущий спрос. Главной причиной возникновения перегрева стали высокие государственные расходы, отметили в ведомстве.

Глава ведомства Антон Силуанов в то же время отмечал, что на фоне других экономик мира ситуация в России выглядит очень хорошо. Экономические показатели постепенно восстанавливаются, устойчивость усилилась.

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