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Три человека пострадали в ДТП с загоревшейся машинами в Зеленограде
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП с загоревшейся машинами в Зеленограде
pixabay.com

Зеленоград, 5 октября. Ford и «Газель» столкнулись в районе дома 6А на Панфиловском проспекте, после этого машины загорелась. В результате происшествия три человека пострадали.

По предварительной версии, от удара "Газель" опрокинулась на бок. Обе машины загорелись. Прибывшие пожарные потушили возгорание на площади 15 квадратных метров. В больницу доставили трех пострадавших. Обстоятельства происшествия на месте выясняют сотрудники ДПС. В распоряжении ФАН оказались кадры, снятые на месте происшествия.

Один человек стал жертвой ДТП с участием машины дорожной службы под Казанью. еще два пассажира пострадали. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Смертельная авария произошла на трассе Казань — Оренбург.

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