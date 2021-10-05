Хроника одной катастрофы: Альгис Микульскис о трагедии над Черным морем 20 лет назад

Ровно 20 лет назад, 4 октября 2001 года, расчет зенитно-ракетного комплекса С-200 Вооруженных сил Украины в ходе выполнения учебной стрельбы допустил ошибку, которая привела к гибели 78 человек. Ракета, выпущенная якобы по мишени, сбила пассажирский лайнер Ту-154 авиакомпании «Сибирь». Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей авторской колонке вспоминает историю таких происшествий, восстанавливает события 20-летней давности и пробует понять, раскаялась ли Украина в своем деянии.

Прежде чем приступить к детальному разбору преступления, произошедшего 20 лет назад над акваторией Черного моря, совершу небольшой экскурс в прошлое. Случаев, когда военные брали на прицел гражданские самолеты и жали на кнопку «Пуск», не так уж много. Если обратиться к послевоенному периоду, то их не наберется и двух десятков. Однако даже столь малое число инцидентов практически всегда приводило к массовой гибели ни в чем не повинных людей. Напомню о самых резонансных примерах…

Июль 1953 года. Советский пассажирский Ил-12, следовавший из Порт-Артура во Владивосток, внезапно атакован звеном из четырех перехватчиков 335-й эскадрильи ВВС США. Все находившиеся на борту — 21 человек, включая экипаж, — погибли. Иск СССР к США был в итоге отклонен.

Февраль 1973-го. Boeing-727 ливийской авиакомпании Libyan Arab Airlines, выполнявший рейс по маршруту Триполи — Бенгази — Каир — Александрия — Бахрейн, сбит израильским истребителем над Синайским полуостровом. Жертвами стали восемь членов экипажа и 100 пассажиров.

Июль 1988 года. Airbus A300B2-203, принадлежащий компании Iran Air, спустя семь минут после взлета из Бендер-Аббаса был сбит ракетой американского крейсера Vincennes. Командование ВМС США утверждало, что пассажирский самолет по ошибке был принят за иранский истребитель F-14, однако официальный Тегеран настаивал на том, что лайнер летел с соблюдением всех международных правил идентификации гражданских воздушных судов и был атакован сознательно. Свою вину в гибели 290 человек американцы не признали, официальных извинений не принесли, однако компенсации родственникам погибших выплатили.

Отдельно стоит сказать и о подобных случаях, имевших место над территорией СССР.

20 апреля 1978 года Boeing-707 Korean Air Lines, летевший рейсом 902 из Парижа в Сеул через Анкоридж (Аляска) и имевший на борту 109 человек, из-за якобы «навигационной ошибки» оказался над Кольским полуостровом, где в это время шли крупные учения. Почти два часа его пытались принудить к посадке, но экипаж просто игнорировал все требования наземных служб и сопровождающих его боевых самолетов. Кончилось тем, что летчик советского перехватчика Су-15 выпустил по нарушителю «легкую» ракету Р-60, таким образом дав пассажирам шанс на спасение. Так оно и получилось — лайнер, получив повреждения двигателя и крыла, сумел сесть на лед лесного озера. Обошлось двумя жертвами, которые погибли от поражающих элементов ракеты. Уцелевших же пассажиров накормили и спустя два дня отправили в Хельсинки. Экипаж после принесения извинений советскому руководству был помилован.

А вот для другого «боинга» той же Korean Air Lines подобное отклонение от курса оказалось фатальным. 1 сентября 1983 года он, следуя над нейтральными водами Тихого океана и направляясь из Анкориджа в Сеул, в какой-то момент резко довернул вправо и вошел в закрытое воздушное пространство СССР. Пролетел над Камчаткой и над несколькими расположенными там военными объектами, затем — над Сахалином… После того, как глубина проникновения самолета на советскую территорию превысила 500 км, командующий 40-й истребительной дивизией Анатолий Корнуков отдал соответствующий приказ, а майор Геннадий Осипович, пилотировавший Су-15 и сопровождавший нарушителя, его выполнил. «Боинг» был сбит и упал в пролив Лаперуза...

Прежде чем перейти к действиям украинских зенитчиков, необходимо подчеркнуть, что оба сбитых южнокорейских лайнера по всем международным законам являлись нарушителями границы и действия тех, кто им противостоял, вполне объяснимы и законны.

Итак, 4 октября 2001 года, 11:00 по московскому времени. Ту-154 авиакомпании «Сибирь» отрывается от бетонки аэропорта Бен-Гурион и направляется на север, в сторону Черного моря. Через 1 час 40 минут борт входит в зону ответственности российских диспетчеров и начинает готовиться к промежуточной посадке в Сочи, чтобы после дозаправки проследовать дальше по маршруту, в Новосибирск.

На командном пункте 96-й зенитной ракетной бригадой ПВО Украины обстановка нервная — учебные стрельбы производятся в присутствии высокого начальства и иностранных наблюдателей, поэтому, когда «тушка» случайно оказывается в секторе наведения и локатор ее, конечно же, обнаруживает, оператор принимает гражданский лайнер за тренировочную цель, «забывает» определить дальность до нее и начинает подсвечивать в качестве мишени.

В 13:41 ракета ЗРК С-200 стартует, идя строго по лучу подсветки, спустя 220 секунд полета настигает Ту-154, совершает маневр и взрывается в нескольких десятках метров от него, изрешетив шрапнелью середину фюзеляжа.

В 13.45 самолет пропадает с экранов средств наблюдения за воздушной обстановкой.

Разумеется, украинские власти мгновенно начинают отрицать свою вину, приводя в качестве доказательств ее отсутствия самые разные доводы, вплоть до версии теракта. Однако доставленные на берег обломки и тела погибших подводят черту под любыми сомнениями — 460 характерных пробоин и поражающие элементы, обнаруженные во фрагментах лайнера, однозначно свидетельствуют о том, что причиной катастрофы стала зенитная ракета.

wikipedia.org / Bogdanov-62 / Добросовестное использование

После соответствующего заключения Межгосударственного авиационного комитета президент Леонид Кучма неохотно идет на попятную и все-таки берет на себя ответственность за трагедию. Правда, делает это в несколько странной форме.

«Что мы — первые или последние? Не нужно из этого делать трагедию, раз уж случилась какая-то ошибка. Ошибки случаются всюду. И не только такого масштаба, значительно большего масштаба — планетарного», — говорит глава Украины журналистам.

И все-таки — что же послужило причиной случившегося? Казалось бы — за 10 лет независимости можно было не развалить хотя бы армию, но… У украинских пвошников почему-то не оказалось опыта стрельбы практическими ракетами, а небо в зоне учений оказалось закрытым лишь в радиусе 70 км от мыса Опук с его стартовыми позициями. И это при использовании дальнобойных систем!

Что имеем в итоге?

Украина выплатила по 200 тысяч долларов за каждого погибшего пассажира по формуле ex gratia — из гуманитарных соображений, без признания вины. То есть слова Кучмы, пусть даже и такие, какие были, оказались пустым звуком.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

В 2007-м году Генеральная прокуратура Украины окончательно закрыла уголовное дело по факту катастрофы, не найдя доказательств того, что Ту-154 был сбит украинской ракетой.

В 2011 году, после семи лет рассмотрения, в иске о возмещении ущерба было отказано авиакомпании «Сибирь». Высший хозяйственный суд Украины оставил решение в силе. Авиакомпания заявляла о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека, но этой возможностью не воспользовалась.

Иными словами — на государственном уровне Украина чувствует себя абсолютно свободной от таких «предрассудков», как совесть и чувство вины перед собственными жертвами. Что убитыми тогда над Черным морем, что убиваемыми сейчас в Донбассе…

В заключении же хочу ответить на вопрос, который наверняка возник у тех, кто читает этот материал. Почему в вышеприведенном списке катастроф нет рейса MH17?

Отвечаю: потому что я не верю ни единому слову из тех, что говорят «расследователи», судьи и прочие, причастные к этому антироссийскому фарсу, который они называют судом. В случае с Ту-154 основная часть расследования заняла меньше 10 дней — министр обороны Украины Александр Кузьмук уже 13 октября принес извинения родным и близким погибших в результате катастрофы, заявив перед своей отставкой буквально следующее:

«Мы знаем, что причастны к трагедии, хотя ее причины до конца пока не установлены».

История же с малайзийским «боингом» тянется восьмой год. А доказательств, делающих Россию виновной в его гибели, все нет и нет. Так зачем писать о том, что изначально планировалось как фантастическая по своей жестокости провокация против моей страны?

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.