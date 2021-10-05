По статистике, более чем у 70% руководителей происходили конфликты с подчиненными

Москва, 5 октября. Менее трети опрошенных руководителей предпочитают решать возникающие спорные ситуации мирным путем.

У 72,1% сотрудников руководящего звена российских компаний случались конфликты с подчиненными. Из них 60,4% сообщили, что такие ситуации возникают время от времени, а 11,7% признались, что часто. Они считают, что подобное происходит исключительно из-за того, что сотрудники проблемные. Тем не менее 27,9% респондентов ответили, что все спорные ситуации они стараются решать мирным путем. Такие данные сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе компании «Мегаплан».

39,6% опрошенных руководителей резко отрицательно относятся к разговорам подчиненных на работе, 27% уверены, что разговорчивые сотрудники мешают нормально работать остальным, а 12,6% считают, что для любых бесед нужно использовать только совещания. Однако свыше половины (52,2%) относятся к разговорам вполне терпимо. 35,2% полагают, что в устных коммуникациях на рабочем месте нет ничего плохого, если разговор идет по делу, а 17,1% считают, что людям просто не хватает общения и поэтому не видят проблемы.

Тренинги, имеющие целью укрепление отношений в рабочем коллективе, регулярно проводят 22,5% начальников, 44,1% сообщили, что проводят такие мероприятия, но лишь иногда, а 36% рассказали, что не видят в них необходимости и не желают тратить на это время.

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