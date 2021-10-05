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Организация по защите прав потребителей назвала некорректным заявление Минфина о «перегреве» рынка
Экономика
Организация по защите прав потребителей назвала некорректным заявление Минфина о «перегреве» рынка
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 5 октября. Признаков перегрева на российском потребительском рынке не наблюдается, заявил глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

Минфин России ранее заявил, что наиболее остро ситуация складывается с ценами на продукты питания. Под перегревом понимается неспособность экономики удовлетворить растущий спрос. Основной причиной такой тенденции, по данным ведомства, стали высокие государственные расходы.

«Минфин использует термин "перегрев" некорректно применительно к потребительскому рынку и к розничным ценам. Тут можно говорить об инфляции, об опережающей инфляции, о ростах темпа инфляции, но никак не о перегреве», — отметил Павлов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Существуют определенные индикаторы, благодаря которым контролируются цены на социально значимые товары, входящие в потребительскую корзину. Говорить о «перегреве» можно в том случае, если бы по их результатам наблюдался существенный рост, добавил он

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минфин рф инфляция цены на продукты перегрев рынка продовольственный рынок
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