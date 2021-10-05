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Российский корабль с «киноэкипажем» состыковался с МКС в ручном режиме

  /   Обновлено: 05 октября 2021 15:36
Наука
Российский корабль с «киноэкипажем» состыковался с МКС в ручном режиме
pxhere.com

Москва, 5 октября. Российский корабль «Союз МС-19» с первым в истории «киноэкипажем» прибыл на МКС. Командир провел стыковку корабля со станцией в ручном режиме.

Отмечается, что корабль не мог выполнить стыковку в автоматическом режиме. Ранее сообщалось, что отрыв «Союз МС-19» от земли произошел 5 октрября в 13:55 (по местному времени) на космодроме Байконур.

Примерно за десять минут он достиг околоземной орбиты, отделился от третьей ступени «Союза-2.1а» и взял курс на станцию. На борту корабля находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они планируют впервые в истории снять на орбите художественный фильм. Рабочее название картины — «Вызов».

Ранее сообщалось, что перед полетом участники съемочного процесса прошли серьезную подготовку. Специалисты учили их пить, спать и пользоваться туалетом в условиях космоса.

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мкс союз стыковка киноэкипаж
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