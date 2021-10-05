Жена вратаря сборной России Сафонова намекнула на измены мужа

Краснодар, 5 октября. Голкипер сборной России по футболу Матвей Сафонов предал свою супругу, стилиста Анастасию. Звездная жена сообщила, что причиной проблем стали его измены с другими женщинами.

Новость о семейном кризисе супруга вратаря сообщила в социальной сети Instagram. Она считает, что не все пары способны преодолеть испытания популярностью и изменами с проститутками.

«Это было семь лет назад. А сейчас можно сделать вывод, что не все проходят испытание деньгами, славой и женщинами с низкой социальной ответственностью», — отметила Анастасия Сафонова.

Позже она добавила, что семьи у 22-летнего голкипера футбольного клуба «Краснодар» больше нет. Всех своих фолловеров она попросила больше не интересоваться этой ситуацией и прекратить задавать вопросы. А еще совсем недавно молодая семья праздновала пополнение.

Ранее стало известно, что в июне Анастасия Сафонова родила дочь, которую назвали Майя. В официальном Twitter-аккаунте ФК «Краснодар» появилось видеоинтервью, в котором вратарь поделился своими эмоциями.