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Жена вратаря сборной России Сафонова намекнула на измены мужа

  /   Обновлено: 05 октября 2021 15:36
Шоу-бизнес
Жена вратаря сборной России Сафонова намекнула на измены мужа
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Краснодар, 5 октября. Голкипер сборной России по футболу Матвей Сафонов предал свою супругу, стилиста Анастасию. Звездная жена сообщила, что причиной проблем стали его измены с другими женщинами.

Новость о семейном кризисе супруга вратаря сообщила в социальной сети Instagram. Она считает, что не все пары способны преодолеть испытания популярностью и изменами с проститутками.

«Это было семь лет назад. А сейчас можно сделать вывод, что не все проходят испытание деньгами, славой и женщинами с низкой социальной ответственностью», — отметила Анастасия Сафонова.

Позже она добавила, что семьи у 22-летнего голкипера футбольного клуба «Краснодар» больше нет. Всех своих фолловеров она попросила больше не интересоваться этой ситуацией и прекратить задавать вопросы. А еще совсем недавно молодая семья праздновала пополнение.

Ранее стало известно, что в июне Анастасия Сафонова родила дочь, которую назвали Майя. В официальном Twitter-аккаунте ФК «Краснодар» появилось видеоинтервью, в котором вратарь поделился своими эмоциями.

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футбол развод сафонов
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