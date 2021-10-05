Алжир после критики со стороны Франции заговорил о криминализации колониализма

Алжир, 5 октября. Раскритикованная Парижем североафриканская страна возобновила дебаты, касательно закона о криминализации колониализма. Содержание проекта поддержали местные политические партии, правительство и парламентарии, которые не ратифицировали документ ранее по нераскрытым причинам.

Призывы к принятию закона прозвучали после заявлений французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Алжир управляется военно-политической системой с официальной историей, основанной не на правде, а на ненависти к Парижу. Так президент поставил под сомнение существование нации до колониализма, ведь АНДР обрела независимость лишь в 1962 году.

Высказывания европейского президента стали причиной отзыва африканского посла и запрета французским военным самолетам летать над территориями Алжира, поскольку государство посчитало недопустимым вмешательство в суверенные дела. Кроме того, заявления Эммануэля Макрона назвали невежественными и направленными на завоевание общественного мнения перед очередными выборами, запланированными на 2022 год.

«Президент защищал жалкую историю собственных предков в Алжире, которые были оккупантами и эксплуататорами богатства страны. Они пытались постоянными и подлыми кампаниями сделать АНДР французской, поэтому использовали различные средства принуждения и пыток. Слова Макрона отражают глубокое незнание истории алжирской нации до колониализма», — подчеркнул местный житель.

Коллективное оскорбление

Национальное строительное движение Алжира призвало парламент не только обсудить, но и утвердить закон о криминализации колониализма, чтобы вывести в правовое поле преступления против человечности. Другая исламистская партия также потребовала, чтобы власти приняли реальные меры и отстояли стремление нации забыть эпоху господства Парижа.

Кроме того, политики напомнили и о проекте, запрещающем использовать французский язык в официальных документах, выступлениях и собраниях в пользу арабского. Постановление подписывал бывший алжирский лидер Ламин Зеруаль, но заморозил экс-президент Абдельазиз Бутефлика.

Национальное демократическое объединение поддержало предложения партий и подчеркнуло, что правительству нужно прекратить опекать французский язык в государственных органах и активизировать закон об арабизации.

Впервые о криминализации колониализма Алжир заговорил в 1984 году вплоть до 2001-го. Однако парламент так и не принял проект, поскольку Абдельазиз Бутефлика посчитал, что вопросам внешней политики и отношениями со странами занимается исключительно президент. При этом закон помог бы запретить все формы эксплуатации народов и обязать АНДР приложить необходимые усилия, чтобы заставить Францию не только официально признать преступления в Алжире, но и извинится перед африканцами материальной компенсацией за ущерб, который Париж причинил нации.

Также предусматривается защита памяти и наказание тех, кто поддерживает колониальные предложения или уменьшает значимость освободительной борьбы африканцев. Это касается писателей и представителей средств массовой информации, которые выдвигают собственные антиправительственные позиции и публикуют работы, утверждающие, что ситуация во времена правления Парижа была лучше, чем при независимости.

Отдельные политики утверждают, что власть АНДР, контролирующая парламент, при определенных обстоятельствах использует идею реализации закона, криминализирующего колониализм, чтобы надавить на Францию.

Однако по мнению писателя и активиста Мухаммада Арезки Фаррада, который поддерживал принятия документа во время депутатства в 2001 году, именно вышестоящее руководство страны стояло за срывом инициативы. По его словам, это не освободило партии от ответственности по очень важному историческому вопросу, поэтому сейчас политические нападения на Алжир могут поспособствовать продвижению и принятию закона.