Донбасс, 5 октября. Известный командир ополчения Виталий Киселев (позывной Коммунист) разобрал спецоперацию СБУ по дискредитации выборов в Госдуму в Донбассе и прокомментировал текущую обстановку на линии боевого соприкосновения. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

После выборов в Государственную думу Российской Федерации прошло уже две недели, но страсти вокруг голосования не утихают — причем на Украине. Там до сих пор не могут смириться с сотнями тысяч граждан РФ на Донбассе, которые принимали участие в российских парламентских выборах и дистанционно (через портал «Госуслуги»), и на избирательных участках в Ростовской области. «Отрабатывает» данную тему и Служба безопасности Украины: там заявили, что перехвачено и записано общение якобы «помощника депутата Госдумы» Артема Науменко с некими «участковыми» города Снежное, ДНР — якобы насчет подготовки к выборам и настроениях среди местных жителей. Опубликованную СБУ аудиозапись по просьбе корреспондента РИА ФАН прокомментировал известный командир ополчения Донбасса — полковник Виталий Киселев (позывной Коммунист).

«Выборцы» и другие несуразности «перехвата»

Как объяснил Коммунист, даже собеседники «лже-Науменко» придуманы с незнанием ситуации в Донбассе. Никакие «участковые» (как они обозначены в титрах к записи от СБУ) подготовкой к выборам не занимались — в отличие от волонтеров информационных центров и общественников. Киселев предположил, что авторы «вброса» пытались представить этих «участковых» членами избирательных комиссий, но перепутали.

Еще одним проколом СБУ, высмеянным полковником, он назвал слово «выборцы» («избиратели» по-украински. — Прим. ФАН), произнесенное одним из участников «перехвата». Этот украинизм не употребляют в разговоре ни жители Донбасса, ни россияне, используя исключительно слово «избиратели». Но более всего запомнился собеседнику ФАН прокол технический — «лже-Науменко» записан в хорошем качестве, в то время как голоса псевдоучастковых сопровождаются помехами.

«Для создания такого «перехвата» не нужно никакого спецоборудования. Достаточно телефона с возможностью записи разговора и номера инфоцентра, взятого в свободном доступе. Звоним, представляемся «помощником депутата», задаем провокационные вопросы — и «перехват» готов. Вован с Лексусом постоянно так делают», — объяснил Виталий Киселев.

Украинский след тлеющего приднестровского конфликта

Официальный Киев пытается вести собственную игру на южном направлении, действуя против Приднестровья — региона, в свое время вышедшего из-под юрисдикции Молдавии и находящегося сейчас под защитой российских миротворцев. Проект «Путь Визенталь», автором и ведущим которого является Виталий Киселев, установил одного из украинских спецслужбистов, работающих по «приднестровской теме» — это Евгений Енин. Сейчас он занимает должность заместителя министра внутренних дел Украины.

По информации Коммуниста, данный выпускник Академии СБУ и штатный сотрудник Службы внешней разведки Украины использовал свой опыт для «размораживания» конфликта между Кишиневом и Тирасполем. Этим он занимается еще со времен работы в посольстве Украины в Молдавии.

«Отпечатки Енина прослеживаются и в деле катастрофы малазийского «боинга» рейса МН-17 летом 2014 года. А также в катастрофе «Боинга-737» «Международных авиалиний Украины», сбитого над Тегераном», — заявил Коммунист.

«Если не зафиксировано — значит, и не было»

Прокомментировал Виталий Киселев и ситуацию в Донбассе. Украинские силовики при очередном нарушении перемирия на линии соприкосновения снайперским огнем убили двух боевых товарищей Коммуниста, и в настоящее время проект «Путь Визенталь» занимается установлением личностей убийц, включая фамилии и другие персональные данные стрелков.

Но если исполнители преступления еще в розыске, то его организаторы установлены, поскольку не скрывают собственных деяний. По словам полковника, главнокомандующий ВС Украины, генерал-лейтенант Валерий Залужный мало того, что отдал приказ на открытие огня, но и разрешил подчиненным не фиксировать свои «инициативы» в журналах боевых действий. Командир 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, полковник Сергей Поступальский с прямого одобрения командующего «Операцией объединенных сил», генерал-лейтенанта Александра Павлюка отдал приказ на ведение огня, в том числе снайперского, который и привел к новым жертвам в Донбассе — вопреки формальному действию бессрочного перемирия.

Разрешение не фиксировать обстрелы в журналах боевых действий Коммунист объяснил «стимулированием» ВСУ к новым военным преступлениям — якобы незафиксированного инцидента не было и вовсе. Однако каждое преступление украинских военных на линии разграничения фиксируется республиками Донбасса, подчеркнул ведущий проекта «Путь Визенталь».