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Израильская блокада сократила доступность питьевой воды в секторе Газа до 3%
Весь мир
Израильская блокада сократила доступность питьевой воды в секторе Газа до 3%
Global Look Press  /  Mahmoud Issa/Keystone Press Agency

Газа, 5 октября. Правозащитная организация Euro-Mediterranean Human Rights Monitor сообщила о непригодности 97% воды в секторе Газа для питья. Совместное заявление выдвинуто организацией и Глобальным институтом воды, окружающей среды и здоровья (GIWEH) на 48-й сессии Совета ООН по правам человека (UNHRC).

В соответствующем положении дел правозащитники обвинили Израиль, который на протяжении более чем десяти лет осуществляет блокаду арабского анклава.

«Этот водный кризис представляет серьезную угрозу для здоровья осажденного населения, поскольку последние данные показывают, что около четверти заболеваний в Газе вызваны загрязнением воды, а 12% смертей детей и младенцев связаны с кишечными заболеваниями, спровоцированными потреблением загрязненной воды», — сказал Мохаммад Шехадех из Euro-Med Monitor.

Израиль и Египет поддерживают блокаду сектора Газа с 2007 года — после того, как к власти в нем пришла радикальная исламистская организация ХАМАС, стремительно нарастившая количество ракетных обстрелов израильской территории. В настоящий момент сохраняется запрет на ввоз в анклав товаров из особого перечня. В их число входит и дизельное топливо, необходимое для работы единственной в Газе электростанции.

Отсутствие электричества привело к остановке опреснительных установок и очистных сооружений, в результате чего около 80% сточных вод из анклава сбрасываются в Средиземное море, а оставшиеся 20% проникают в подземные воды. В результате местное двухмиллионное население практически полностью перешло на бутилированную воду.

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израиль вода сектор газа
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