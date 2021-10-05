Израильская блокада сократила доступность питьевой воды в секторе Газа до 3%

Газа, 5 октября. Правозащитная организация Euro-Mediterranean Human Rights Monitor сообщила о непригодности 97% воды в секторе Газа для питья. Совместное заявление выдвинуто организацией и Глобальным институтом воды, окружающей среды и здоровья (GIWEH) на 48-й сессии Совета ООН по правам человека (UNHRC).

В соответствующем положении дел правозащитники обвинили Израиль, который на протяжении более чем десяти лет осуществляет блокаду арабского анклава.

«Этот водный кризис представляет серьезную угрозу для здоровья осажденного населения, поскольку последние данные показывают, что около четверти заболеваний в Газе вызваны загрязнением воды, а 12% смертей детей и младенцев связаны с кишечными заболеваниями, спровоцированными потреблением загрязненной воды», — сказал Мохаммад Шехадех из Euro-Med Monitor.

"the long-term Israeli blockade has caused a serious deterioration of water security in Gaza, making 97% of the water contaminated...residents of the besieged enclave are forced to witness the slow poisoning of their children and loved ones." @EuroMedHR https://t.co/KNm3xmdTKI — Mission of the State of Palestine in Ireland (@IrePalestine) October 5, 2021

Израиль и Египет поддерживают блокаду сектора Газа с 2007 года — после того, как к власти в нем пришла радикальная исламистская организация ХАМАС, стремительно нарастившая количество ракетных обстрелов израильской территории. В настоящий момент сохраняется запрет на ввоз в анклав товаров из особого перечня. В их число входит и дизельное топливо, необходимое для работы единственной в Газе электростанции.

Отсутствие электричества привело к остановке опреснительных установок и очистных сооружений, в результате чего около 80% сточных вод из анклава сбрасываются в Средиземное море, а оставшиеся 20% проникают в подземные воды. В результате местное двухмиллионное население практически полностью перешло на бутилированную воду.