Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 октября 17:07
17:01
Происшествия
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Гатчине
17:00
Спорт
Телеканал «Матч ТВ» добился продления договора на показ РПЛ
16:58
Армия
НАТО провела в Черном море совместные учения с береговой охраной Грузии
16:56
Общество
Полицейские Екатеринбурга отыскали в лесу заблудившегося грибника
16:55
Общество
Скончался режиссер культового фильма «Бумбараш» Николай Рашеев
16:52
Технологии
Рогозин анонсировал третий испытательный пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5»
16:51
Экономика
Регионы РФ получат 1 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов
16:51
Общество
Путин поручил убрать все открытые свалки в черте российских городов как можно скорее
16:51
Весь мир
Донбасс сегодня: солдат ВСУ кормят просроченной едой под агитацию за НАТО
16:50
Общество
Власти Вологодской области вводят QR-коды для посещения кафе и массовых мероприятий
Все новости

Блогер Манукян объяснил, зачем ему Facebook и почему он сочувствует Цукербергу
Общество
Блогер Манукян объяснил, зачем ему Facebook и почему он сочувствует Цукербергу
Федеральное агентство новостей  / 

Блогер, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян не стал злорадствовать по поводу проблем, возникших у социальной сети Facebook и аффилированных с ней сервисов. Хотя Манукян ранее неоднократно выступал за то, чтобы любыми способами заставить западных IT-гигантов выполнять требования российского законодательства вплоть до блокировки за игнорирование законов РФ. На этот раз блогер, скорее, посочувствовал основателю Facebook Марку Цукербергу, который из-за сбоя потерял миллиарды долларов.

«Жалко мне Цукерберга: говорят, он из-за многочасового сбоя миллиарды потерял. С другой стороны, у [создателя и владельца Telegram] Павла Дурова — плюс 50 миллионов новых пользователей. Так что нет худа без добра. Telegram-то от этого только выиграл.

А в целом, конечно, с Facebook связано мое становление в социальных сетях. Я в нем еще с 2010 года. У меня там больше всего подписчиков. Сначала я использовал Facebook просто как средство связи с друзьями, а, начиная с 2016 года, он стал для меня главным инструментом, который позволил мне начать широко высказываться в публичном поле. Если бы Facebook вдруг внезапно почил, мне, конечно, его очень не доставало бы», — отметил Вадим Манукян.

Блогер Манукян объяснил, зачем ему Facebook и почему он сочувствует Цукербергу
pixabay.com  / 

Напомним, в ночь на 5 октября по всему миру произошел масштабный сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Проблемы начались и на других популярных платформах, что заставило миллионы пользователей спешно перемещаться в Telegram.

К утру Facebook и аффилированные с ним сервисы восстановили работу, а Марк Цукерберг лично извинился перед пользователями за сбой. Согласно официальной версии, сбой в Facebook произошел не вследствие хакерской атаки, а по вине сотрудников самой соцсети, которые неудачно попытались изменить «программную конфигурацию».

Сообщается, что в результате сбоя Марк Цукерберг потерял за день 6,4 млрд долларов и опустился с четвертого на шестое место в рейтинге самых богатых людей планеты.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Блогер Манукян объяснил, зачем ему Facebook и почему он сочувствует Цукербергу
facebook цукерберг манукян
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru