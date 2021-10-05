Блогер Манукян объяснил, зачем ему Facebook и почему он сочувствует Цукербергу

Блогер, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян не стал злорадствовать по поводу проблем, возникших у социальной сети Facebook и аффилированных с ней сервисов. Хотя Манукян ранее неоднократно выступал за то, чтобы любыми способами заставить западных IT-гигантов выполнять требования российского законодательства вплоть до блокировки за игнорирование законов РФ. На этот раз блогер, скорее, посочувствовал основателю Facebook Марку Цукербергу, который из-за сбоя потерял миллиарды долларов.

«Жалко мне Цукерберга: говорят, он из-за многочасового сбоя миллиарды потерял. С другой стороны, у [создателя и владельца Telegram] Павла Дурова — плюс 50 миллионов новых пользователей. Так что нет худа без добра. Telegram-то от этого только выиграл. А в целом, конечно, с Facebook связано мое становление в социальных сетях. Я в нем еще с 2010 года. У меня там больше всего подписчиков. Сначала я использовал Facebook просто как средство связи с друзьями, а, начиная с 2016 года, он стал для меня главным инструментом, который позволил мне начать широко высказываться в публичном поле. Если бы Facebook вдруг внезапно почил, мне, конечно, его очень не доставало бы», — отметил Вадим Манукян.

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Напомним, в ночь на 5 октября по всему миру произошел масштабный сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Проблемы начались и на других популярных платформах, что заставило миллионы пользователей спешно перемещаться в Telegram.

К утру Facebook и аффилированные с ним сервисы восстановили работу, а Марк Цукерберг лично извинился перед пользователями за сбой. Согласно официальной версии, сбой в Facebook произошел не вследствие хакерской атаки, а по вине сотрудников самой соцсети, которые неудачно попытались изменить «программную конфигурацию».

Сообщается, что в результате сбоя Марк Цукерберг потерял за день 6,4 млрд долларов и опустился с четвертого на шестое место в рейтинге самых богатых людей планеты.