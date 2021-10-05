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Максим Шугалей назвал «большой потерей суверенитета» членство Франции в НАТО
Политика
Максим Шугалей назвал «большой потерей суверенитета» членство Франции в НАТО
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Санкт-Петербург, 5 октября. Членство в НАТО не обеспечивает Францию реальными гарантиями в сфере безопасности, но страна едва ли решится выйти из состава Альянса, заявил социолог Максим Шугалей.

В прошлом месяце США сформировали совместно с Великобританией и Австралией оборонный альянс AUKUS. В рамках работы организации Канберра впервые в истории обзаведется атомным подводным флотом. Новое соглашение с американцами заставило власти Австралии отказаться от ранее достигнутых договоренностей с Францией на поставку дизельных субмарин. Как считают многие политологи, именно Вашингтон стал главным виновником срыва так называемой «сделки века» между Канберрой и Парижем.

После этого инцидента антинатовские высказывания французских политиков стали звучать чаще. Сыграл свою роль и вывод американской армии из Афганистана, ударивший по репутации Альянса. И хотя Вашингтон подставил Париж со «сделкой века», последний слишком зависит от верхушки НАТО, чтобы принять ответные меры, считает Шугалей. Он назвал обычным пиаром предложения политиков из Франции о расставании с Альянсом.

«Для народа Франции членство в НАТО не несет большой гарантии безопасности. Это просто большая потеря суверенитета. Слова о выходе Франции из НАТО — хорошие, но толку мало», — заявил ученый-социолог в комментарии изданию «Народные Новости».

Ранее французский депутат-республиканец Эрик Чьотти призвал Париж выйти из состава НАТО, чтобы обрести независимость от Соединенных Штатов. По его словам, сегодня существование Альянса, созданного для противостояния с Советским Союзом, ничем не обосновано. Аналогичного мнения придерживаются и другие государственные деятели страны.

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нато франция шугалей
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