Оператор Nord Stream 2 AG обжалует решение суда Дюссельдорфа по «Северному потоку — 2»

Москва, 5 октября. Компания Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда Дюссельдорфа не освобождать «Северный поток — 2» из-под действия газовой директивы ЕС.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG ранее обращался в эту инстанцию, чтобы оспорить аналогичное решение Федерального сетевого агентства Германии, однако 25 августа текущего года иск отклонили, напоминает «ФедералПресс».

Согласно нормам европейской директивы, функции добычи и транспортировки голубого топлива должны быть разделены между неаффилированными компаниями. В случае соблюдения этих условий «Газпрому» могут разрешить заполнять трубопровод на 100%.

Единственным акционером «СП-2» является «Газпром», а европейские партнеры проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — предоставили финансирование. В июне Nord Stream 2 AG подала заявку немецкому регулятору о регистрации в качестве независимого оператора.

«Газпром» накануне начал заполнять первую нить газопровода «СП-2» в рамках технического тестирования. Тем временем Датское энергетическое агентство отметило, что вторая нитка соответствует всем требованиям, в том числе по сертификации.