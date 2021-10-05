«Плевать они хотели на судьбы людей и детей»: Путин об организаторах «групп смерти»

Москва, 5 октября. Владимир Путин резко высказался об организаторах «групп смерти» в социальных сетях на встрече с участниками конкурса «Учитель года - 2021».

Пока весь мир занят обеспечением безопасности детей в интернете, есть люди, которые ради собственной наживы доводят их до суицида в Сети, заявил российский лидер.

«Плевать они хотели на судьбы людей и детей», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что вопрос защиты несовершеннолетних в Сети является очень важным. Лица, которые администрируют суицидальные группы, не думают ни о чем, кроме выгоды. Они используют интернет для получения максимальной прибыли, прибегая для этого к доведению до самоубийства и распространению детской порнографии.

Ранее Владимир Путин рассказал о негативном влиянии на детей через интернет в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Он обратил внимание, что злоумышленники используют ребят в качестве инструмента для достижения своих корыстных целей.