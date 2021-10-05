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Британский флот впервые запустил реактивные беспилотники Banshee Jet с борта авианосца

  /   Обновлено: 05 октября 2021 15:03
Армия
Британский флот впервые запустил реактивные беспилотники Banshee Jet с борта авианосца
wikipedia.org  /  U.S. Navy Photograph by Liz Wolter / Общественное достояние

Лондон, 5 октября. Экипаж авианосца HMS Prince of Wales Военно-морских сил Великобритании впервые задействовал реактивные беспилотники QinetiQ Banshee Jet 80+ в рамках учений.

Тренировочные мероприятия состоялись в конце сентября. Согласно имеющимся данным, военные решали сразу две задачи: изучали потенциал беспилотных летательных аппаратов, а также задействовали их в качестве авиации условного противника. Беспилотники QinetiQ Banshee Jet 80+ способны подниматься на высоту до 7,6 километров. Их скорость достигает 740 километров в час.

Ранее, как сообщает RT, в Лондоне открыто объявили о готовящихся антироссийских провокациях ВМС Британии в Черном море. При этом жители Соединенного Королевства назвали подобные авантюры напрасной тратой денег.

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