Британский флот впервые запустил реактивные беспилотники Banshee Jet с борта авианосца

Лондон, 5 октября. Экипаж авианосца HMS Prince of Wales Военно-морских сил Великобритании впервые задействовал реактивные беспилотники QinetiQ Banshee Jet 80+ в рамках учений.

Тренировочные мероприятия состоялись в конце сентября. Согласно имеющимся данным, военные решали сразу две задачи: изучали потенциал беспилотных летательных аппаратов, а также задействовали их в качестве авиации условного противника. Беспилотники QinetiQ Banshee Jet 80+ способны подниматься на высоту до 7,6 километров. Их скорость достигает 740 километров в час.

Ранее, как сообщает RT, в Лондоне открыто объявили о готовящихся антироссийских провокациях ВМС Британии в Черном море. При этом жители Соединенного Королевства назвали подобные авантюры напрасной тратой денег.