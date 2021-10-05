Кадыров вспомнил об отце и прослезился во время инаугурации

Грозный, 5 октября. Глава Чечни Рамзан Кадыров пустил слезу в ходе церемонии вступления в должность руководителя региона.

Он пообещал сделать все возможное, чтобы подарить субъекту мирное и достойное будущее. Свои слова глава Чечни подкрепил цитатой отца Ахмата Кадырова. Руководитель республики прослезился, пока вспоминал наставления отца. В ответ зал зааплодировал. Кадыров припомнил слова родителя о торжестве правды и также отметил, что его вера и наставления дают силу.

«И сегодня оглядываясь назад мы понимаем, что та самая правда, о которой говорил Ахмат-Хаджи, действительно восторжествовала», — добавил Рамзан Кадыров.

Глава региона вступил в должность после своего переизбрания. Торжественная церемония совпала с днем рождения руководителя субъекта. В ходе нее Кадыров произнес торжественную клятву на русском и чеченском языках.