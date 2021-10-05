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Кадыров вспомнил об отце и прослезился во время инаугурации

  /   Обновлено: 05 октября 2021 15:02
Политика
Кадыров вспомнил об отце и прослезился во время инаугурации
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Грозный, 5 октября. Глава Чечни Рамзан Кадыров пустил слезу в ходе церемонии вступления в должность руководителя региона.

Он пообещал сделать все возможное, чтобы подарить субъекту мирное и достойное будущее. Свои слова глава Чечни подкрепил цитатой отца Ахмата Кадырова. Руководитель республики прослезился, пока вспоминал наставления отца. В ответ зал зааплодировал. Кадыров припомнил слова родителя о торжестве правды и также отметил, что его вера и наставления дают силу.

«И сегодня оглядываясь назад мы понимаем, что та самая правда, о которой говорил Ахмат-Хаджи, действительно восторжествовала», — добавил Рамзан Кадыров.

Глава региона вступил в должность после своего переизбрания. Торжественная церемония совпала с днем рождения руководителя субъекта. В ходе нее Кадыров произнес торжественную клятву на русском и чеченском языках.

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кадыров чечня слезы
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