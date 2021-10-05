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Путин объявил 2023 год в России Годом учителя
Общество
Путин объявил 2023 год в России Годом учителя
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 5 октября. Президент России Владимир Путин поручил разработать проект указа о проведении Года педагога и наставника. Он назначен на 2023 год.

Год педагога и наставника в России пройдет в 2023 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Отмечается, что соответствующий документ должен быть подготовлен к 15 июня 2022 года.

«В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 2023 год — год 200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского — будет посвящен в нашей стране педагогам и наставникам. Год учителя, год педагога", — заявил президент.

Константин Ушинский считается одним из основоположников российской педагогики. Глава государства поручил правительству до 15 ноября 2022 года разработать и утвердить план мероприятий по празднованию 200-летия со дня рождения педагога.

Как сообщалось ранее, в России подвели итоги конкурса «Учитель года — 2021». Победителем конкурса стала преподавательница физики из тюменской школы Екатерина Костылева.

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Владимир Путин учителя образование
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