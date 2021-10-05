Путин положительно оценил идею введения в школах России должности советника по воспитанию

Москва, 5 октября. Должность советника директора по воспитанию может появиться во всех российских школах с учетом особенностей каждого конкретного региона.

Соответствующую инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин. Должность советника в школах была инициирована Министерством просвещения в рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ», а также Российским движением школьников (РШД).

Основными задачами советников станут увеличение интереса школьников к образовательному процессу, организация внеурочной деятельности, поддержка способностей и талантов детей и так далее. Пилотный проект по воспитательной работе, где появятся советники, запустили в десяти российских регионах — Брянской, Калининградской, Вологодской областях и других.

Владимир Путин ранее обратился с поздравлением к учителям в честь их профессионального праздника. По его словам, этот день всегда наполнен радостными и положительными эмоциями, а также добрыми словами и улыбками учеников.