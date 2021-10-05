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Африканский союз призвал к немедленному выводу иностранных войск из Ливии
Весь мир
Африканский союз призвал к немедленному выводу иностранных войск из Ливии
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Аддис-Абеба, 5 октября. Совет мира и безопасности Африканского союза (АС) потребовал немедленного и полного вывода всех иностранных сил и наемников из Ливии.

Согласно заявлению ведомства, эта мера необходима, чтобы обеспечить укрепление безопасности и урегулирование конфликта в государстве. Несмотря на позитивные сдвиги с момента подписания соглашения о прекращении огня в октябре 2020 года, ситуация «остается нестабильной».

АС также призвал ливийские стороны «приложить все усилия для организации свободных, справедливых и инклюзивных парламентских и президентских выборов 24 декабря 2021 года, как это предусмотрено в дорожной карте Форума политического диалога».

Совет обратился к международному сообществу с просьбой поддержать Конференцию по ливийскому национальному примирению, которую в ближайшее время организует Афросоюз в координации с соседними странами. Он подчеркнул необходимость участия всех региональных политических сил во встречах по ситуации в североафриканском государстве с целью координации усилий, направленных на поддержку мирного процесса.

Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне переговорил со своим египетским коллегой Самехом Шукри. Министры подтвердили важность вывода зарубежных вооруженных формирований и подразделений из Ливии.

Ранее Анкара заявила о намерении продолжать военное сотрудничество с Триполи. Пресс-секретарь министерства обороны Пинар Кара в ходе брифинга указала на сохранение присутствия турецких сил в западном регионе, сославшись на заключенные в 2019 году соглашения с расформированным Правительством национального единства (ПНС).

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