Нездоровая ситуация: как слухи о болезни Эрдогана отразятся на будущем Турции

Колумнист американского издания Foreign Policy поставил под сомнение здоровье президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В своей публикации аналитик Стивен Кук привел в пример ряд видео, которые, по его мнению, свидетельствуют об ухудшении самочувствия политика.

Проблемы со здоровьем могут помешать Эрдогану оставаться во главе страны, что в перспективе способно привести к транзиту власти и возможному переделу сфер влияния в государстве.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, кто может стать преемником нынешнего президента Турции и как отреагировали в Анкаре на нашумевшую статью Стивена Кука.

На «слете» популярности

Вот уже на протяжении нескольких месяцев мировые эксперты, журналисты и социологи готовятся к парламентским и президентским выборам в Турции, запланированным на 2023 год. Интерес к избирательному процессу связан с тем, что в 2019 году, казалось бы, незыблемая правящая «Партия справедливости и развития» (ПСР) потерпела поражение на мэрских выборах в ряде крупных городов, включая Стамбул и Анкару.

Регулярные опросы, которые проводились с тех пор, показывают, что популярность ПСР совсем не велика, даже несмотря на то, что она сохраняет контроль над политическими институтами и СМИ республики.

Imamoglu: 'People could feel that I was sincere.' @ekrem_imamoglu How Istanbul's elections turned into a heavy defeat for President Erdogan @TIME https://t.co/GZFQlaVxH1 — Mutlu Civiroglu (@mutludc) June 24, 2019

В частности, согласно опросу Центра социально-политических полевых исследований, проведенному с 10 по 22 сентября в 22 провинциях Турции, ПСР пользуется поддержкой лишь 27,2% граждан. При этом за ближайшего «преследователя» — кемалистскую «Республиканскую народную партию» (РНП) — свой голос готовы отдать 26% жителей страны. «Партия националистического движения» (ПНД), формирующая союз с ПСР, и вовсе может не попасть в парламент — в настоящее время ее намерены поддержать только 6,6% потенциальных избирателей. Так что блоку ПСР-ПНД будет крайне сложно добиться конституционного большинства.

Примечательно, что лишь 9,9% граждан в возрастной группе от 18 до 24 намерены проголосовать за партию Эрдогана. Таким образом, в глазах молодежи действующая власть практически полностью исчерпала себя.

Anket: ‘AKP’ye oy verdim’ diyenlerde 10,5 puanlık düşüş, MHP barajı aşamadıhttps://t.co/8BD7HKMuAf — Diken (@DikenComTr) October 4, 2021

Признаки нездоровья

Как отмечает эксперт Совета по международным отношениям (CFR) Стивен Кук в материале для журнала Foreign Policy, существуют явные признаки того, что в Турции действительно может состояться транзит власти. И это связано с тем, что Эрдоган, по всей видимости, имеет серьезные проблемы со здоровьем и не способен баллотироваться на новый срок.

«В последние месяцы появилась серия видеороликов, на которых турецкий лидер выглядел не лучшим образом. Некоторые из них не так очевидны, как другие, но суммарно они поднимают некоторые ясные вопросы о здоровье Эрдогана», — говорится в статье Кука.

В качестве примера эксперт CFR приводит ролик, на котором видно, как действующий президент просит свою супругу помочь спуститься с небольшой лестницы. На другом видео он шаркает ногами и испытывает явные трудности при ходьбе в Аныткабире, мавзолее основателя Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. И, наконец, в июле Эрдоган с трудом проговаривал слова во время телеобращения.

Bi noktadan sonra istesen de bıraktırmazlar. pic.twitter.com/KYFZ5Vhibs — Cevheri Güven (@cevheriguven) July 21, 2021

Стивен Кук пишет, что, помимо роликов, ходят слухи о том, что турецкий лидер страдает приступами затрудненного дыхания, спутанностью сознания, припадками рвоты и нуждается в имплантируемом дефибрилляторе. По данным аналитика, президент увеличил число врачей вокруг себя, сократил контакты с прессой и «накачивается» обезболивающими перед публичными мероприятиями.

При этом автор статьи подчеркивает, что подобные слухи чаще всего повторяются людьми, проживающими за пределами Турции или находящимися более чем в нескольких шагах от ближайшего окружения президента. В этой связи утверждения о грядущей кончине Эрдогана могут быть просто «пустой болтовней», пишет Кук, указывая на то, что во время других мероприятий политик выглядел абсолютно здоровым. Кроме того, не стоит забывать, что Эрдогану уже 67, а во власти он находится более 18 лет.

“There are rumors about the #Erdoğan’s health -including stories alleging he has been dealing with increasing forgetfulness, bouts of breathing problems, confusion, vomiting & the implantation of an internal defibrillator.”https://t.co/zHCUYJenwq — Can Dündar (@candundaradasi) October 2, 2021

Спекуляции по поводу здоровья турецкого лидера не являются чем-то новым. Ранее в СМИ сообщалось, что у него был диагностирован рак толстой кишки. По некоторым данным, президент перенес хирургическое вмешательство в ноябре 2011 года, а затем вновь прооперировался в феврале 2012-го. После первой операции было удалено более 20 см его толстой кишки, а злокачественная ткань распространилась на печень. Единственное официальное заявление по поводу успешного хирургического вмешательства было сделано администрацией премьер-министра — речи о раке в сообщении не было.

Затем пошли слухи о том, что в частных резиденциях Эрдогана в Анкаре и Стамбуле была комната, превращенная в процедурный кабинет. Кроме того, даже появлялись предположения, что политик проходил курс специальной химиотерапии, которая не вызывает выпадения волос.

Turkey’s President Erdoğan underwent surgery for cancer, suffers from epilepsy - Nordic Monitor https://t.co/8kjwKaVOyK — Fradi Frad Dreizehn ???????????????????????? (@frad_fradi) May 24, 2020

В 2020 году новостной портал Nordic Monitor сообщил, что нынешний глава Турции, вероятно, также страдает эпилепсией. По данным журналистов, публичные вспышки Эрдогана, возмущение и быстрая смена настроения на пресс-конференциях, когда задается неудобный вопрос, могут быть объяснены его заболеванием. В конце концов возможные побочные эффекты лекарств от эпилепсии включают перепады настроения, раздражительность, возбуждение или депрессию.

Еще 17 октября 2006 года у политика случился припадок, и его телохранителям, которые в панике случайно заперли его в машине, пришлось разбить окна кувалдой, чтобы вытащить его. Согласно официальной версии, у Эрдогана понизилось давление из-за соблюдения поста. Однако врач Фетхие Сюмер Гюллап, оценившая состояние тогдашнего премьера в отделении неотложной помощи, отметила, что это был именно приступ эпилепсии. К слову, отчет медика утерян, а сама доктор скончалась в возрасте 42 лет при подозрительных обстоятельствах.

Nöroloji Uzmanı Dr. Fethiye Sümer Güllap. pic.twitter.com/llwrk2PMUL — Alhassane (@AlhasanKourouma) July 26, 2021

Состояние здоровья первого лица Турции действительно держится в большом секрете, поскольку молва о серьезных болезнях может дать преимущество политическим конкурентам Эрдогана.

На этом фоне нельзя забывать, что летом 2016 года, после безуспешной попытки военного переворота, руководство страны уволило или даже заключило под стражу более 20 тысяч специалистов в области здравоохранения, включая врачей и медсестёр. Кроме того, Верховный совет по радио и телевидению (RTÜK) прибегал к штрафам за комментарии экспертов о состоянии здоровья Эрдогана.

Anti-gov’t TV station fined over doctor’s comments on Erdoğan’s health #PressFreedom https://t.co/AQwzruUbkq — Stockholm Center for Freedom (@StockholmCF) August 1, 2021

Турция без Эрдогана

Многие аналитики считают, что после ухода Эрдогана, будь то по состоянию здоровья или другим вынужденным причинам, ПСР развалится, открыв путь к конкурентным выборам, на которых может победить любой из главных оппозиционных политиков Турции. Среди них — мэр Стамбула Экрем Имамоглу, мэр Анкары Мансур Яваш (оба — члены РНП) и председатель «Хорошей партии» Мераль Акшенер.

Как отмечает Стивен Кук, это возможно, но есть основания для скептицизма. За почти двадцатилетнее правление Эрдоган подчинил себе политические институты. Кроме того, люди из ближайшего окружения ПСР стали богатыми и влиятельными. Маловероятно, что чиновники, бизнесмены и провластные журналисты приняли бы такие риски во имя неопределенности демократической политики.

В случае если Эрдоган будет вынужден уйти, его место может занять преемник, говорится в статье Foreign Policy. Кандидатами на этот пост могут оказаться глава Национальной разведывательной организации (MİT) Хакан Фидан, министр обороны Хулуси Акар и министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

Кук считает, что из всех троих Акар лучше всего подходит для того, чтобы взять на себя руководство республикой. Фидан хорошо известен туркам, но он действует в основном за закрытыми дверями MİT. Авторитет Сойлу был значительно запятнан после разоблачающих видеороликов мафиози Седата Пекера о связях министра с организованной преступностью.

/ Федеральное агентство новостей

По мнению автора статьи Foreign Policy, у Акара также есть серьезное преимущество перед Фиданом или Сойлу — вооруженные силы. Именно он сыграл центральную роль в перестройке армии после июльского путча 2016 года.

Не стоит оценивать министра обороны как человека Соединенных Штатов. Кук уверен, что и Акар, и Эрдоган идеологически схожи. Акар, пользующийся поддержкой среди националистических и антизападных военных, был официальным лицом, непосредственно ответственным за агрессивную позицию Турции в Восточном Средиземноморье летом 2020 года, когда Анкара столкнулась со своими собственными союзниками по НАТО Грецией и Францией. Министру обороны будет трудно приблизиться к политическим навыкам и харизме Эрдогана, но с лояльностью основной части офицерского корпуса ему это не понадобится — по крайней мере, на начальном этапе.

msb.gov.tr / Пресс-служба Минобороны Турции

Не дождетесь

Нельзя сказать, что публикация Стивена Кука вызвала общественный резонанс в Турции, однако совершенно точно она не осталась незамеченной. 3 октября в официальном аккаунте Реджепа Тайипа Эрдогана был опубликован ролик, на котором видно, как президент вместе с другими чиновниками играет в баскетбол без всяких трудностей.

Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır. ???? pic.twitter.com/7sDmQV7MSp — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 3, 2021

Кроме того, лидер республики вместе со своей супругой посетил супермаркет, продемонстрировав здоровые физические кондиции. При этом в обоих случаях никаких отсылок к материалу американского издания не было.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nden alışveriş yaptı. pic.twitter.com/bDFFIvEn7s — AK Parti (@Akparti) October 3, 2021

Тем не менее статья Foreign Policy подверглась критике со стороны заместителя председателя ПСР Нумана Куртулмуша. По его мнению, материал носил заказной характер.

«Кто-то хочет, чтобы Турция вернулась в прошлое. <…> Мы вступаем в эпоху, когда пишутся заказные статьи извне. В статье, которую мы сегодня прочитали, говорится: «Господин Тайип Эрдоган слишком болен, чтобы руководить Турцией, поэтому вместо него должен быть готов кто-то другой». Позвольте мне сказать вам, что ни внутренние, ни внешние опекуны не смогут принимать решение о том, кто будет управлять Турцией. Они не смогут указывать Турции направление», — сказал политик.

Синдром больного человека

Бывший премьер-министр и нынешний лидер «Партии будущего» Ахмет Давутоглу отказался отвечать на вопрос о здоровье президента, посчитав спекуляции на эту тему неправильными, но прокомментировал вопрос о возможных преемниках Эрдогана. По его словам, ПСР исчерпала свои политические ресурсы. Давутоглу отметил, что еще два года назад было три явных кандидата: бывший премьер Бинали Йылдырым, экс-глава Минфина и зять президента Берат Албайрак и Сулейман Сойлу. Первый из них проиграл на выборах мэра Стамбула, второй — покинул свой пост и растворился в неизвестности, а третий — оказался осрамлен после разоблачений Пекера.

Обозреватель турецкой левой газеты Manifesto Камиль Текерек, комментируя статью Стивена Кука, провел параллели с другими историческими периодами и отметил, что эпитет «больной» по отношению к руководству страны применяется не впервой. Так, еще накануне Крымской войны российский император Николай I в беседе с британским послом назвал Османскую империю «больным человеком Европы» — словосочетанием, ставшим впоследствии публицистическим штампом.

Кроме того, напоминает Текерек, в июле 2020 года газета The Times вновь использовала слова «больной человек Европы» применительно к тогдашнему премьер-министру Турции Бюленту Эджевиту. Экономический кризис, коррупционные скандалы и ухудшающееся состояние здоровье политика стали причиной досрочных выборов в ноябре 2020 года. В итоге партия Эджевита проиграла все места в парламенте, и к власти пришла исламистская ПСР во главе с Эрдоганом.

Статья Foreign Policy вдохновила и иранских журналистов. На обложке популярной газеты «Мир экономики» в глаза бросается подзаголовок: «Эрдоган болен. Интересно, увидит ли он выборы 2023 года?». По всей видимости, такая смелая обложка была вызвана напряженностью в отношениях между Тегераном и Баку — известно, что Азербайджан пользуется поддержкой Турции в военных и политических вопросах.

◾️İran’ın en büyük ekonomi gazetesi “İktisat Dünyası” manşeti: “Erdoğan hasta. Acaba 2023 seçimlerini görecek mi?”



Karabağ fena dokunmuş. pic.twitter.com/cxReyEEkAO — GİZLİ SERVİS (@gizliservis06) October 3, 2021

Конечно, нет никакого способа узнать фактическое состояние здоровья Эрдогана или выяснить, кто может стать его преемником. Однако если в силу экстренных обстоятельств президент республики будет вынужден уйти до 2023 года (что все же крайне маловероятно), то в стране могут произойти серьезные изменения, включая приход к власти оппозиции.

В то же время едва ли следует полагать, что Эрдоган не будет бороться за власть до самого конца, ведь он крайне опытный и властный политик, который выходил из сложных ситуаций в прошлом. В данном контексте все же решающими окажутся всеобщие выборы 2023 года (в связи с поправками от 2017 года президентские и парламентские выборы проходят в один день), результат которых действительно непредсказуем. Если оппозиция Турции выдвинет сильного кандидата, падение авторитета ПСР продолжится и выборы пройдут без фальсификаций, то Эрдоган может лишиться своего кресла даже будучи в полном здравии.