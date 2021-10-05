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Украинский генерал Кихтенко оценил желание главкома ВСУ прокатиться на танке по Москве

  /   Обновлено: 05 октября 2021 14:53
Армия
Украинский генерал Кихтенко оценил желание главкома ВСУ прокатиться на танке по Москве
Федеральное агентство новостей

Киев, 5 октября. Милитаристские настроения Киева не соответствуют возможностям украинской армии, заявил генерал-полковник ВСУ Александр Кихтенко.

По его словам, на сегодняшний день Вооруженные силы Украины используют устаревшее вооружение, которое досталось им в наследство от Советского Союза. Более того, хотя киевские чиновники годами говорили о якобы растущей мощи ВСУ, в действительности никакой работы на этом направлении не проводится.

«К сожалению, в этом направлении работа серьезная не проводится. А заявлять о том, что мы уже готовы быть членами НАТО, что мы можем проехать на наших танках по Красной площади или Арбату — неразумные заявления, которые я абсолютно не поддерживаю», — констатировал Кихтенко.

Ранее, как сообщает RT, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что мечтает проехаться на танке по Москве. Провокационное заявление вызвало широкий общественный резонанс и подверглось критике в России. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила купить Залужному игрушечный танк. При этом она отметила, что риторика военного деятеля не заслуживает серьезного обсуждения. По словам дипломата, бессмысленно даже думать о подобных авантюрах.

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