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Депутат Госдумы Вострецов рассказал о роли инновационных проектов в образовании
Общество
Депутат Госдумы Вострецов рассказал о роли инновационных проектов в образовании
Федеральное агентство новостей  / 

Депутат Госдумы РФ, председатель объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов в ходе рабочего визита в Нижний Новгород провел встречу с командой проекта «Иммерсивная школа. VR школа».

Реализация инновационных проектов в образовании — одна из важнейших задач на этом этапе развития России. Однако для внедрения проекта в российские образовательные учреждения необходимо доработать нормативно-правовую базу. С такой инициативой Вострецов намерен выступить в ближайшее время. Об этом он сказал на встрече с директором департамента образования в Нижнем Новгороде Владимиром Радченко. Депутат Госдумы поздравил Радченко и весь педагогический состав региона с Днем учителя.

Депутат Госдумы Вострецов рассказал, о важности инновационных проектов в сфере образования
Федеральное агентство новостей  / 

Вострецов отметил, что российская система образования, несмотря на многие недочеты и критику, — одна из лучших в мире. Во многом — благодаря нашим педагогам, которые не просто профессионалы, но и людьми, которые вкладывают в свою работу душу и любовь к детям.

«Я до сих пор помню свою первую учительницу — Нину Ивановну, как и многие из нас. Так как благодаря учителям мы во взрослой жизни становимся теми, кто мы есть. Но время меняется, и мы должны идти с ним в ногу. Как показала пандемия, новые информационные технологии — несмотря на отсутствие очного обучения, это возможность продолжать получать полноценное образование. Конечно же, технологии не заменят живого общения и не должны становиться панацеей, но учитель и ученик, освоив новые формы обучения, будут на голову выше традиционного формата обучения», — признался политик.

Депутат Госдумы Вострецов рассказал, о важности инновационных проектов в сфере образования
Федеральное агентство новостей  / 

Такую задачу ставил перед министерством просвещения президент Владимир Путин, подчеркнул Вострецов. Законодатель должен обеспечить реализацию решений главы государства путем внесения соответствующих нормативно правовых актов.

«Уверен, что вместе с Правительством РФ нам удастся это сделать в ближайшее время. Мои коллеги из профсоюза образования «Соцпроф» уже дали свои предложения по изменениям нормативной базы. И в ближайшее время они будут рассмотрены на площадке Государственной думы», — резюмировал депутат.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником, который традиционно отмечается в стране 5 октября.

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Все новости / Общество / Депутат Госдумы Вострецов рассказал о роли инновационных проектов в образовании
нижний новгород образование вострецов день учителя
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