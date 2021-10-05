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Массовый технический сбой произошел в работе Сбербанка

  /   Обновлено: 05 октября 2021 14:46
Экономика
Массовый технический сбой произошел в работе Сбербанка
Пресс-служба Сбербанка

Москва, 5 октября. В работе Сбербанка 5 октября произошел массовый сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Сотрудники кредитной организации эту ситуацию пока никак не комментируют. 

На трудности в работе приложения уже пожаловались свыше 2 тысяч пользователей. Сбои начали происходить около 14:00 по московскому времени. Другие подробности на данный момент неизвестны.

Произошедший накануне глобальный сбой, связанный с проблемами в работе некоторых сетевых протоколов, косвенно отразился практически на всей инфраструктуре интернета. В результате на несколько часов перестали функционировать соцсети и мессенджеры Telegram, Google, YouTube, Twitter, Viber, TikTok, Facebook, Instagram и WhatsApp.

Компания Facebook, комментируя случившееся, отметила, что неполадки были вызваны неудачными изменениями в конфигурации роутеров. Именно они отвечают за обмен трафика между центрами данных.

Депутат Мосгордумы Андрей Медведев не исключил, что речь идет об очередном звене в цепи странных событий, свидетельствующих о наступающем суперкризисе. Столь масштабный обвал выглядит как рукотворный эксперимент, цитирует его INFOX.

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