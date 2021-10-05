Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 октября 15:37
15:32
Экономика
Организация по защите прав потребителей назвала некорректным заявление Минфина о «перегреве» рынка
15:32
Наука
Российский корабль с «киноэкипажем» состыковался с МКС в ручном режиме
15:31
Общество
Острая нехватка водителей автобусов возникла в Калининграде из-за COVID-19
15:30
Шоу-бизнес
Жена вратаря сборной России Сафонова намекнула на измены мужа
15:30
Весь мир
Израильская блокада сократила доступность питьевой воды в секторе Газа до 3%
15:30
Весь мир
Алжир после критики со стороны Франции заговорил о криминализации колониализма
15:28
Происшествия
Полиция Москвы возбудила 75 уголовных дел по факту подделки ПЦР-тестов
15:23
Наука
Доктор Сяньвен Шан рассказал о новых неожиданных последствиях гипертонии
15:18
Видео
Москвичи и петербуржцы высказались о масштабном сбое мессенджеров
15:11
Общество
Культуролог Пархоменко: Космический режиссер из РФ Шипенко украл триумф у Тома Круза
Все новости

Студии отказывали создателю «Игры в кальмара» в съемках сериала
Общество
Студии отказывали создателю «Игры в кальмара» в съемках сериала
Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Лос-Анджелес, 5 октября. Автор поляронного сериала «Игра в кальмара» Хван Дон-хек завершил работу над сюжетом еще в 2009 году. Южнокорейский сериал стал одним из самых популярных на сервисе Netflix.

Однако потенциал проекта был виден не всем. Изначально большие продюсеры неоднократно отвергали сценарий кинематографиста, не позволяя ему работать над проектом. По информации Telegram-канала Netflix, в тот период у Хван Дон-хека порой не хватало денег.

Однажды из-за острой нужды он был вынужден прекратить работу над своим творением, поскольку ему пришлось продать ноутбук. Незаменимую технику на рынке оценили в 675 долларов (порядка 49 тысяч рублей). Но даже это не помешало ему закончить проект.

Сериал «Игры в кальмара» рассказывает о загадочной игре, в которой участвуют 456 добровольца. Все они остро нуждаются в деньгах, а игра позволит им заработать баснословную сумму. Однако у нее довольно жесткие правила — все проигравшие не просто выбывают, а умирают.

Глава популярного стримингового сервиса Netflix Тед Сарандос не отрицает, что сериал вполне может стать самым успешным проектом в истории компании, сообщает портал «Культуромания».

Ранее в беседе с изданием Variety режиссер прокомментировал возможность съемок второго сезона проекта. По словам Хван Дон-хека, у него пока нет готового сценария для продолжения. Он подчеркнул, что пока ему даже просто думать о новых эпизодах утомительно.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Студии отказывали создателю «Игры в кальмара» в съемках сериала
режиссер netflix игра в кальмара
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru