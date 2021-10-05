Студии отказывали создателю «Игры в кальмара» в съемках сериала

Лос-Анджелес, 5 октября. Автор поляронного сериала «Игра в кальмара» Хван Дон-хек завершил работу над сюжетом еще в 2009 году. Южнокорейский сериал стал одним из самых популярных на сервисе Netflix.

Однако потенциал проекта был виден не всем. Изначально большие продюсеры неоднократно отвергали сценарий кинематографиста, не позволяя ему работать над проектом. По информации Telegram-канала Netflix, в тот период у Хван Дон-хека порой не хватало денег.

Однажды из-за острой нужды он был вынужден прекратить работу над своим творением, поскольку ему пришлось продать ноутбук. Незаменимую технику на рынке оценили в 675 долларов (порядка 49 тысяч рублей). Но даже это не помешало ему закончить проект.

Сериал «Игры в кальмара» рассказывает о загадочной игре, в которой участвуют 456 добровольца. Все они остро нуждаются в деньгах, а игра позволит им заработать баснословную сумму. Однако у нее довольно жесткие правила — все проигравшие не просто выбывают, а умирают.

Глава популярного стримингового сервиса Netflix Тед Сарандос не отрицает, что сериал вполне может стать самым успешным проектом в истории компании, сообщает портал «Культуромания».

Ранее в беседе с изданием Variety режиссер прокомментировал возможность съемок второго сезона проекта. По словам Хван Дон-хека, у него пока нет готового сценария для продолжения. Он подчеркнул, что пока ему даже просто думать о новых эпизодах утомительно.