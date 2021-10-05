Астрологи перечислили лучшие дни октября для совершения покупок и вложений

Москва, 5 октября. Каждый месяц астрологи составляют лунный денежный календарь, следуя которому можно упрочить свое финансовое положение.

На этот раз эксперты рассказали о лучших днях октября для совершения покупок и вложений. Также астрологи предупредили, в какие дни следует не брать в долг.

Так, не рекомендуется занимать деньги 2 октября, а возвращать — 30 октября. Лучше всего одалживать деньги 12 и 22 числа, а отдавать — только в конце третьей недели. Для крупных покупок наиболее подходят 8 и 10 октября, а самое благоприятное время для обмена валют и операций с недвижимостью — 3 и 9 октября.

Лучшими днями текущего месяца для вложений стали 3, 9, 23, 27 и 28 октября. А покупки выгоднее всего совершать, согласно лунному календарю, 5, 7, 10, 12 и 26 октября, пишет «Московский комсомолец».

В целом октябрь окажется насыщенным месяцем для большинства знаков зодиака. Подробный гороскоп составила известный астролог Тамара Глоба.