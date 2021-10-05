Город Джасим присоединился к кампании по урегулированию статуса боевиков в провинции Деръа

Деръа, 5 октября. Члены вооруженных формирований присоединяются к процессу сдачи оружия в населенном пункте Джасим в центральной части провинции Деръа, где минувшим летом в результате действий радикалов серьезно обострилась обстановка.

Сирийские правительственные силы открыли в Джасиме очередной центр урегулирования статуса боевиков в рамках соглашения о перемирии. Как сообщает информационное агентство SANA, десятки представителей бандгруппировок сегодня прибыли в учреждение для прохождения всех необходимых процедур, некоторые из них также сдали имеющееся оружие.

تسوية أوضاع المئات في مدينة جاسم ومحيطها في ريف #درعا الغربي



تقرير: محمد الخضر pic.twitter.com/qVV0kkxgMI — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) October 5, 2021

Аналогичные мероприятия ранее были организованы и в других городах провинции — они уже состоялись в административном центре региона, в Тафасе, Аль-Ядуде, Аль-Музейрибе, Аш-Шаджаре, Наве и ряде прочих населенных пунктов.

Напомним, в конце июля бандформирования в Деръа организовали атаки на позиции правительственных сил. Свои действия они назвали ответом на кампанию сирийской армии по борьбе с бандитизмом: в ее рамках прошли аресты лиц, причастных к грабежам, похищениям и убийствам мирных жителей.

Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

Члены вооруженных группировок захватили район Деръа аль-Балад в региональном административном центре, на фоне чего Сирийская Арабская Армия (САА) начала стягивать дополнительные силы к городу, а затем приступила к войсковой операции. В ее ходе САА удалось взять боевиков в кольцо.

Впоследствии при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) стороны конфликта сели за стол переговоров. Итогом диалога, который проходил в несколько этапов, стало заключение соглашения о перемирии.