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Судебное заседание по иску тренера «Ротора» Хохлова к Facebook перенесено на 2022 год

  /   Обновлено: 05 октября 2021 14:38
Общество
Судебное заседание по иску тренера «Ротора» Хохлова к Facebook перенесено на 2022 год
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Москва, 5 октября. Солнцевский районный суд Москвы отложил слушание дела между бывшим футболистом сборной России по футболу Дмитрием Хохловым и американской компанией Facebook.

Заседание по иску спортсмена назначено на 7 февраля следующего года на 12:00 по московскому времени. Информацию об этом сообщил пресс-секретарь суда в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей.

«Судом удовлетворено ходатайство представителя истца об извещении Facebook Ink в соответствии с Конвенцией от 15 ноября 1965 года. О вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам», — отмечает источник издания.

Ранее стало известно, что главный тренер волгоградского футбольного клуба «Ротор» обратился в суд с просьбой финансово наказать американскую корпорацию. Бывший спортсмен сборной России пожаловался на сложности с использованием Facebook из-за фамилии, которая на сайте подвергается автоматической модерации.

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Facebook суд хохлов
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