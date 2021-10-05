Судебное заседание по иску тренера «Ротора» Хохлова к Facebook перенесено на 2022 год

Москва, 5 октября. Солнцевский районный суд Москвы отложил слушание дела между бывшим футболистом сборной России по футболу Дмитрием Хохловым и американской компанией Facebook.

Заседание по иску спортсмена назначено на 7 февраля следующего года на 12:00 по московскому времени. Информацию об этом сообщил пресс-секретарь суда в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей.

«Судом удовлетворено ходатайство представителя истца об извещении Facebook Ink в соответствии с Конвенцией от 15 ноября 1965 года. О вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам», — отмечает источник издания.

Ранее стало известно, что главный тренер волгоградского футбольного клуба «Ротор» обратился в суд с просьбой финансово наказать американскую корпорацию. Бывший спортсмен сборной России пожаловался на сложности с использованием Facebook из-за фамилии, которая на сайте подвергается автоматической модерации.