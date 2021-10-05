Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 октября 15:36
15:32
Экономика
Организация по защите прав потребителей назвала некорректным заявление Минфина о «перегреве» рынка
15:32
Наука
Российский корабль с «киноэкипажем» состыковался с МКС в ручном режиме
15:31
Общество
Острая нехватка водителей автобусов возникла в Калининграде из-за COVID-19
15:30
Шоу-бизнес
Жена вратаря сборной России Сафонова намекнула на измены мужа
15:30
Весь мир
Израильская блокада сократила доступность питьевой воды в секторе Газа до 3%
15:30
Весь мир
Алжир после критики со стороны Франции заговорил о криминализации колониализма
15:28
Происшествия
Полиция Москвы возбудила 75 уголовных дел по факту подделки ПЦР-тестов
15:23
Наука
Доктор Сяньвен Шан рассказал о новых неожиданных последствиях гипертонии
15:18
Видео
Москвичи и петербуржцы высказались о масштабном сбое мессенджеров
15:11
Общество
Культуролог Пархоменко: Космический режиссер из РФ Шипенко украл триумф у Тома Круза
Все новости

Кадры с женой Прохора Шаляпина во время госпитализации покажут в шоу Малахова
Шоу-бизнес
Кадры с женой Прохора Шаляпина во время госпитализации покажут в шоу Малахова
Global Look Press  /  Pavel Kashaev

Москва, 5 октября. Овдовевший певец Прохор Шаляпин появится в студии программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». В эфире шоу покажут эксклюзивные кадры госпитализации супруги артиста.

Шаляпин в новом выпуске программы признался, что винит себя в смерти своей возлюбленной. Если бы не пышная свадьба, которая прошла в Лас-Вегасе, Татьяна Клаудия Девис была жива, считает певец. Близкие бизнесвумен уверены, что она заразилась коронавирусом именно на торжестве. Болезнь не обошла стороной и пожилых родителей Девис, но они смогли победить коварную болезнь.

В эфире программы Малахова показали эксклюзивные кадры госпитализации Татьяны Клаудии Девис. На видео женщина обессилена и находится под кислородной маской. Медики увозят 42-летнюю предпринимательницу в больницу.

В конце сентября Шаляпин сообщил о смерти своей супруги. При этом не все верят в смерть бизнесвумен. Певица Наталья Штурм уверена, что Девис инсценировала смерть из-за финансовых проблем. История с супругой Прохора Шаляпина напомнила ей сюжет детектива.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Кадры с женой Прохора Шаляпина во время госпитализации покажут в шоу Малахова
смерть дэвис шаляпин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru