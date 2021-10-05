Кадры с женой Прохора Шаляпина во время госпитализации покажут в шоу Малахова

Москва, 5 октября. Овдовевший певец Прохор Шаляпин появится в студии программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». В эфире шоу покажут эксклюзивные кадры госпитализации супруги артиста.

Шаляпин в новом выпуске программы признался, что винит себя в смерти своей возлюбленной. Если бы не пышная свадьба, которая прошла в Лас-Вегасе, Татьяна Клаудия Девис была жива, считает певец. Близкие бизнесвумен уверены, что она заразилась коронавирусом именно на торжестве. Болезнь не обошла стороной и пожилых родителей Девис, но они смогли победить коварную болезнь.

В эфире программы Малахова показали эксклюзивные кадры госпитализации Татьяны Клаудии Девис. На видео женщина обессилена и находится под кислородной маской. Медики увозят 42-летнюю предпринимательницу в больницу.

В конце сентября Шаляпин сообщил о смерти своей супруги. При этом не все верят в смерть бизнесвумен. Певица Наталья Штурм уверена, что Девис инсценировала смерть из-за финансовых проблем. История с супругой Прохора Шаляпина напомнила ей сюжет детектива.